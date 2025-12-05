Ukrajina nemilosrdno gađa ruske energetske objekte: Gorili rafinerija i plinski terminal

Ukrajinski dronovi su sinoć izveli napade na ključne ruske energetske objekte, pogodivši morsku luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju i rafineriju nafte Sizran u Samarskoj oblasti, prema izvještajima ruskih dužnosnika i medija, piše The Kyiv Independent .

Operativni stožer Krasnodarskog kraja potvrdio je da je u luci Temrjuk došlo do oštećenja nakon napada dronom koji je izazvao požare. Iako regionalne vlasti nisu precizirale koji su objekti pogođeni, navele su da su "oštećeni elementi lučke infrastrukture".

Cjelokupno osoblje je evakuirano i nema izvještaja o žrtvama. Prema snimkama očevidaca koje je analizirao ruski opozicioni medij Astra, čini se da je nakon napada gorio plinski terminal. Luka Temrjuk ključno je rusko postrojenje na Azovskom moru, s terminalima za izvoz nafte i ukapljenog naftnog plina.