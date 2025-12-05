- Neću biti precizna o broju, ali ih je preko 30, a predsjednik nastavlja procjenjivati ​​zemlje - rekla je.

Noem je u intervjuu za emisiju "The Ingraham Angle" na Fox Newsu zamoljena da potvrdi hoće li administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) povećati broj zemalja na listi zabrana putovanja na 32.

SAD planiraju povećati broj zemalja obuhvaćenih zabranom putovanja na više od 30, izjavila je američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Tramp je u junu potpisao proklamaciju kojim se građanima 12 zemalja zabranjuje ulazak u Sjedinjene Američke Države, a ograničava ulazak državljanima sedam drugih zemalja, navodeći da je to potrebno radi zaštite od "stranih terorista" i drugih sigurnosnih prijetnji. Zabrane se odnose i na imigrante i na neimigrante, poput turista, studenata i poslovnih putnika.

Noem nije precizirala koje će zemlje biti dodane na listu.

- Ako nemaju stabilnu vladu tamo, ako nemaju zemlju koja se može sama održati i reći nam ko su te osobe i pomoći nam da ih provjerimo, zašto bismo dozvolili ljudima iz te zemlje da dođu ovdje u Sjedinjene Američke Države? - rekla je Noem.

Reuters je ranije izvijestio da Trampova administracija razmatra zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države građanima još 36 zemalja, prema internoj depeši State Departmenta.

Proširenje liste označilo bi daljnju eskalaciju migracijskih mjera koje je administracija poduzela od pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, D.C., prošle sedmice.

Istražitelji kažu da je pucnjavu izvršio afganistanski državljanin koji je u SAD ušao 2021. godine putem programa preseljenja u okviru kojeg, prema tvrdnjama zvaničnika Trampove administracije, nije bilo dovoljno provjera.

Nekoliko dana nakon pucnjave, Tramp se zakleo da će "trajno pauzirati" migracije iz svih "zemalja trećeg svijeta", iako nije naveo nijednu po imenu niti definisao "zemlje trećeg svijeta".