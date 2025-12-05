Alpinista optužen za ubistvo: Ostavio djevojku da se smrzne na vrhu planine

Muškarac koji je u januaru ove godine ostavio svoju djevojku da se smrzne na Grossglockneru, najvišoj planini u Austriji, suočava se s optužbom za ubistvo iz nehata.

Iskusni alpinist navodno je partnericu ostavio samu čak 6.5 sati kako bi potražio pomoć, no za to vrijeme ona je preminula od posljedica ekstremne hladnoće, piše Daily Mail.

Par iz Salzburga bio je na samo 50 metara od vrha planine visoke 3.798 metara kada je žena počela gubiti snagu i više nije mogla nastaviti uspon. Njezin partner, umjesto da ostane s njom, navodno ju je ostavio i sam krenuo po pomoć, ali bilo je prekasno. Nakon višemjesečne istrage, državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv njega zbog ubistva iz krajnje nepažnje, a prijeti mu kazna do tri godine zatvora.

Teški propusti

Državno tužilaštvo u svom saopćenju navodi niz kobnih grešaka.

- Optuženi je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod križa na vrhu Grossglocknera. Žena se smrznula. Budući da je optuženi, za razliku od svoje djevojke, već bio vrlo iskusan u visokogorskim turama i planirao je turu, smatran je odgovornim vodičem ture - kazali su.

Istražitelji su, analizirajući podatke s mobitela, sportskih satova i izjave stručnjaka, utvrdili da muškarac nije uzeo u obzir da je njegova partnerica bila neiskusna te da joj je to bio prvi visokogorski uspon takve težine.

Optužen je i da su na turu krenuli dva sata kasnije od planiranog te da nisu imali dovoljnu opremu za hitne slučajeve. Čak i kada ju je ostavio, nije je sklonio na mjesto zaštićeno od vjetra niti je koristio vreću za bivakiranje ili deku za spašavanje.

Poziv u pomoć

Dodatan problem predstavljala je i neprikladna oprema koju je žena koristila - splitboard i mekane buce za snijeg, što se smatra potpuno neadekvatnim za mješoviti teren na takvoj visini. S obzirom na teške vremenske uvjete, uz vjetar brzine do 75 km/h i temperature koje su se zbog vjetra osjećale kao -20 stepeni, tužiteljstvo smatra da se par trebao puno ranije okrenuti i vratiti.

Optuženi nije uputio poziv u pomoć prije mraka, iako su bili u nevolji već oko 20:50 sati. Kada je policijski helikopter preletio njihovo područje u 22:50, muškarac mu navodno nije dao nikakve signale. Alpska policija ga je pokušavala kontaktirati, a tek oko 00:35 sati javio se na poziv.

Sadržaj razgovora nije poznat, no nakon njega više nije kontaktirao spasioce, već je utišao mobitel i spremio ga. Tek u 3:30 ujutro, nakon što je već satima bio odvojen od djevojke, konačno je alarmirao spasilačke službe.

Spasilački helikopter zbog snažnog vjetra nije mogao poletjeti u zoru. Gorski spasitelji do unesrećene su stigli tek nešto poslije 10 sati ujutro, no mogli su samo konstatirati smrt. Advokat optuženog, Kurt Jelinek, izjavio je za medije: "Moj klijent jako žali zbog toga kako su se stvari odvijale."

Ipak, odbrana "i dalje pretpostavlja da je to bila tragična, kobna nesreća".

Suđenje je zakazano za 19. februar 2026. godine na Regionalnom sudu u Innsbrucku. Ovaj slučaj podsjeća i na tragediju iz avgusta, kada je ruska alpinistica Natalia Nagovitsyna (47) proglašena mrtvom nakon što je dvije sedmice bila zarobljena na planini visokoj preko 7.000 metara u Kirgistanu.