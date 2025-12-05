Ukrajina dronovima napala Čečeniju: Pogođena jedna od najprepoznatljivijih građevina

U Čečeniji je jutros jednu od najprepoznatljivijih građevina pogodio ukrajinski dron izazvavši snažnu eksploziju i teško oštetivši više spratova zgrade. Riječ je o objektu u kojem se nalaze neke od najvažnijih institucija ove ruske republike, što napadu daje dodatnu simboličnu i sigurnosnu težinu. Prvi izvještaji o udaru pojavili su se na opozicionom čečenskom Telegram kanalu NYISO, a ubrzo su ih potvrdili ukrajinska promatračka skupina Exilenova+ i ruski provladin portal Readovka.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju trenutak pogotka u visini oko 28. sprata, pri čemu je eksplozija uništila pročelje i oštetila više etaža nebodera. Čečenske vlasti zasad se nisu oglasile o napadu niti o eventualnim žrtvama, a prema dostupnim informacijama, u zgradi su smješteni Vijeće sigurnosti Čečenije, ministarstvo turizma, Državna revizorska komora, regionalna izborna komisija, lokalni ured ministarstva pravosuđa, kao i uredi stranke Jedinstvena Rusija te državne kompanije Čečenneftehimprom. Ukrajinska skupina Exilenova+ navela je da se neboder nalazi u neposrednoj blizini sjedišta FSB-a za Čečeniju, koje je možda bilo prvobitna meta. Prema njihovim navodima, dron je vjerovatno preusmjeren zbog djelovanja ruskih sistema elektroničkog ratovanja.