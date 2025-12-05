Ukrajina dronovima napala Čečeniju: Pogođena jedna od najprepoznatljivijih građevina

U Čečeniji je jutros jednu od najprepoznatljivijih građevina pogodio ukrajinski dron izazvavši snažnu eksploziju i teško oštetivši više spratova zgrade.
Riječ je o objektu u kojem se nalaze neke od najvažnijih institucija ove ruske republike, što napadu daje dodatnu simboličnu i sigurnosnu težinu.
Prvi izvještaji o udaru pojavili su se na opozicionom čečenskom Telegram kanalu NYISO, a ubrzo su ih potvrdili ukrajinska promatračka skupina Exilenova+ i ruski provladin portal Readovka.
Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju trenutak pogotka u visini oko 28. sprata, pri čemu je eksplozija uništila pročelje i oštetila više etaža nebodera.
Čečenske vlasti zasad se nisu oglasile o napadu niti o eventualnim žrtvama, a prema dostupnim informacijama, u zgradi su smješteni Vijeće sigurnosti Čečenije, ministarstvo turizma, Državna revizorska komora, regionalna izborna komisija, lokalni ured ministarstva pravosuđa, kao i uredi stranke Jedinstvena Rusija te državne kompanije Čečenneftehimprom.
Ukrajinska skupina Exilenova+ navela je da se neboder nalazi u neposrednoj blizini sjedišta FSB-a za Čečeniju, koje je možda bilo prvobitna meta. Prema njihovim navodima, dron je vjerovatno preusmjeren zbog djelovanja ruskih sistema elektroničkog ratovanja.
Napad se dogodio istog dana kada je ruska zrakoplovna agencija Rosaviacija uvela privremena ograničenja letova na aerodromima u Groznom, Vladikavkazu, Magasu i Mineralnim Vodama zbog povećanih prijetnji dronovima.
Ovo je treći ozbiljan napad unutar Čečenije u kratkom periodu. Samo nekoliko dana ranije, 2. decembra, ukrajinski dronovi pogodili su objekt FSB-a u okrugu Ahkoj-Martan, nanijevši znatnu materijalnu štetu.