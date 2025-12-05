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GLAVNE ZVIJEZDE

Nevjerovatno: Medij iz Indije objavio crtani film u kojem se Modi i Putin voze na motoru

Posebno je važno napomenuti i da je ulogu u ovom filmu imao i Donald Tramp

Detalj iz crtanog filma. Screenshot

Dž. R.

5.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u službenu posjetu Indiji, gdje mu je premijer Narendra Modi priredio svečani doček. Ipak, pažnju je od samog događaja skrenuo India Today – indijski medij koji je objavio animirani video u kojem su upravo dvojica državnih lidera glavne zvijezde.

India Today je dan nakon objave intervjua s Putinom objavila i crtani film koji bi trebao biti prezentacija prijateljstva između ove dvije zemlje.

U ovom filmu, Modi vodi motor s prikolicom, gdje se nalazi Putin, kroz naftno polje, a dva lidera zajedno pjevaju indijsku pjesmu o prijateljstvu.

Posebno je važno napomenuti i da je ulogu u ovom filmu imao i Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, koji stoji uz jedan od naftovoda dok ga Modi i Putin ismijavaju.

Inače, dolazak Putina u Indiju bio je izrazito važan događaj za Modija, koji je upriličio istinski svečani doček.

Ovim je Modi pokazao da ne odustaje od saradnje s Rusijom, posebno u energetskom sektoru, uprkos ozbiljnom pritisku iz SAD.

# INDIJA
# NARENDRA MODI
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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