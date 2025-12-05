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"OBMANJUJUĆI DIZAJN"

EU kaznila X, kompaniju Ilona Maska sa 140 miliona dolara zbog kršenja obaveza transparentnosti

Komisija je utvrdila da X-ov sistem plavih kvačica - gdje korisnici mogu platiti za status "verifikovan" - pogrešno predstavlja verifikaciju

EU kaznila X, kompaniju Ilona Maska sa 140 miliona dolara. AP

Anadolija

5.12.2025

Evropska komisija izrekla je kaznu od 120 miliona eura (skoro 140 miliona dolara) protiv kompanije društvenih medija Ilona Maska (Elon Musk), X, sa sjedištem u SAD-u, zbog višestrukih kršenja Zakona o digitalnim uslugama EU (DSA), što označava prvu odluku o neusklađenosti prema ovoj značajnoj uredbi.

Prema komisiji, X je obmanuo korisnike "obmanjujućim dizajnom" svoje plave kvačice, nije ispunio zahtjeve transparentnosti za svoj repozitorij oglasa i blokirao istraživačima pristup javnim podacima.

Komisija je utvrdila da X-ov sistem plavih kvačica - gdje korisnici mogu platiti za status "verifikovan" - pogrešno predstavlja verifikaciju.

Ovo, rekli su regulatori, izlaže korisnike prevarama i lažnom predstavljanju, kršeći Član 25(1) DSA-a, koji zabranjuje obmanjujuće dizajnerske prakse.

X također nije ispunio obaveze transparentnosti oglašavanja. Njegov repozitorij oglasa navodno uključuje dizajnerske barijere kao što su duga kašnjenja u obradi i nedostaju mu ključne informacije, uključujući sadržaj oglasa, tema i subjekti koji plaćaju, napominje se.

Ovi nedostaci ograničavaju sposobnost istraživača da prate prevare, koordinirane operacije utjecaja i druge rizike.

Osim toga, X-ova pravila i procesi za pristup javnim podacima - poput ograničenja prikupljanja podataka - smatrani su da nameću "nepotrebne barijere", ometajući istraživanje sistemskih rizika širom EU.

Kazna odražava obim, uticaj i trajanje kršenja, saopštila je komisija.

- Obmanjivanje korisnika plavim kvačicama, prikrivanje informacija o oglasima i isključivanje istraživača nemaju mjesta na internetu u EU. Zakon o tehnologiji podataka štiti korisnike. Zakon o tehnologiji podataka (DSA) pruža istraživačima način da otkriju potencijalne prijetnje. Zakon o tehnologiji podataka vraća povjerenje u online okruženje. Prvom odlukom o neusklađenosti DSA-e, smatramo X odgovornim za potkopavanje prava korisnika i izbjegavanje odgovornosti - rekla je Hena Virkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju.

X sada ima 60 radnih dana da iznese kako će popraviti obmanjujući sistem kvačica i 90 dana da podnese akcioni plan koji se bavi transparentnošću oglasa i pristupom podacima istraživača. Nepoštivanje može dovesti do dodatnih kazni.

# EU
# ELON MUSK
# PLATFORMA X
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