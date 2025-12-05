Plenković u Vatikanu s papom Lavom razgovarao o Ukrajini i BiH

Rat u Ukrajini i politička situacija i značaj podrške Bosni i Hercegovini našli su se među ključnim temama razgovora hrvatskog premijera i pape Lava XIV tokom susreta u Vatikanu u srijedu, prenosi Anadolu.

Andrej Plenković je izjavio da mu je “iznimna čast” bila sastati se sa Svetim Ocem, te je naglasio da je papa “u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika diljem svijeta”, objavila je Vlada Hrvatske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Tokom razgovora potvrđeni su, kako je naveo, izvrsni odnosi Hrvatske i Svete Stolice, kao i nastavak redovnog dijaloga hrvatske vlade i Hrvatske biskupske konferencije o pitanjima važnim za Katoličku crkvu.

Dvojica sagovornika razgovarali su o globalnim izazovima, uključujući zalaganje za mir, zaštitu demokratskih vrijednosti, solidarnost i poštivanje međunarodnog prava. Premijer Hrvatske je istaknuo važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog mira, te naglasio potrebu stabilizacije prilika na Bliskom istoku.

Također je, u kontekstu regionalnih pitanja, podvukao značaj pružanja podrške Bosni i Hercegovini, posebno s obzirom na "položaj Hrvata" kao jednog od triju konstitutivnih naroda.

Plenković je izrazio želju da papa Lav XIV uskoro posjeti Hrvatsku, navodeći da bi takav događaj dodatno učvrstio višestoljetnu vezu između Katoličke crkve i hrvatskog naroda.