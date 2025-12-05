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ISTRAGA U TOKU

Dronovi nadlijetali francusku nuklearnu bazu, vojska otvorila vatru

Pripadnici mornarice zaduženi za osiguranje baze ispalili su više hitaca kako bi presreli letjelice

Pomorska baza Île Longue. AP

M. Až.

5.12.2025

Pet dronovo nadlijetalo je sinoć pomorsku bazu Île Longue, ključnu lokaciju za francusko nuklearno odvraćanje smještenu u blizini Bresta. Pripadnici mornarice zaduženi za osiguranje baze ispalili su više hitaca kako bi presreli letjelice, a istraga je u toku kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog incidenta, piše francuski Le Parisien.

Detalji incidenta kod Bresta

Dronovi su uočeni u četvrtak oko 19:30 sati, nakon čega je odmah aktiviran sistem za borbu protiv bespilotnih letjelica. Glasnogovornik pomorskog prefekta Atlantika, kapetan fregate Gijom Le Rasle, izjavio je da je riječ o malim, "nenaoružanim" modelima "izvan vojnog konteksta".

Također je pojasnio da "osjetljive infrastrukture baze nisu bile ugrožene" te da su odgovorni vjerovatno "imali namjeru uznemiriti stanovništvo". Incident se dogodio u noći s izuzetno dobrim osvjetljenjem zahvaljujući punom mjesecu, poznatom i kao supermjesec.

Svetište nuklearnog odvraćanja

Baza Île Longue smatra se svetištem francuskog nuklearnog odvraćanja, a njenu sigurnost osigurava 120 pomorskih žandara u saradnji s mornaričkim strijelcima. U bazi se nalaze četiri francuske nuklearne podmornice s balističkim projektilima (SNLE), od kojih je najmanje jedna uvijek na moru kako bi garantovala sposobnost nuklearnog odgovora.

Istraga u toku

Iako su nadlijetanja dronova u ovoj zoni strogo zabranjena i rijetka, pomorski časnici potvrđuju da postoje "prethodni slučajevi". U noći sa 17. na 18. novembar zabilježen je prelet iznad poluotoka Crozon, gdje se baza nalazi, ali tada dron nije ušao u vojno područje.

Ministrica oružanih snaga Ketrin Votren potvrdila je ovog petka ujutro da je "istraga u toku". Pomorska prefektura Atlantika objavila je da je slučaj povjeren vojnog tužilaštvu u Renesu, s ciljem utvrđivanja identiteta pilota dronova.

# DRONOVI
# BREST
# FRANCUSKA
# ILE LONGUE
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