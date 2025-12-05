Dronovi nadlijetali francusku nuklearnu bazu, vojska otvorila vatru

Pet dronovo nadlijetalo je sinoć pomorsku bazu Île Longue, ključnu lokaciju za francusko nuklearno odvraćanje smještenu u blizini Bresta. Pripadnici mornarice zaduženi za osiguranje baze ispalili su više hitaca kako bi presreli letjelice, a istraga je u toku kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog incidenta, piše francuski Le Parisien.

Detalji incidenta kod Bresta

Dronovi su uočeni u četvrtak oko 19:30 sati, nakon čega je odmah aktiviran sistem za borbu protiv bespilotnih letjelica. Glasnogovornik pomorskog prefekta Atlantika, kapetan fregate Gijom Le Rasle, izjavio je da je riječ o malim, "nenaoružanim" modelima "izvan vojnog konteksta".

Također je pojasnio da "osjetljive infrastrukture baze nisu bile ugrožene" te da su odgovorni vjerovatno "imali namjeru uznemiriti stanovništvo". Incident se dogodio u noći s izuzetno dobrim osvjetljenjem zahvaljujući punom mjesecu, poznatom i kao supermjesec.

Svetište nuklearnog odvraćanja

Baza Île Longue smatra se svetištem francuskog nuklearnog odvraćanja, a njenu sigurnost osigurava 120 pomorskih žandara u saradnji s mornaričkim strijelcima. U bazi se nalaze četiri francuske nuklearne podmornice s balističkim projektilima (SNLE), od kojih je najmanje jedna uvijek na moru kako bi garantovala sposobnost nuklearnog odgovora.

Istraga u toku

Iako su nadlijetanja dronova u ovoj zoni strogo zabranjena i rijetka, pomorski časnici potvrđuju da postoje "prethodni slučajevi". U noći sa 17. na 18. novembar zabilježen je prelet iznad poluotoka Crozon, gdje se baza nalazi, ali tada dron nije ušao u vojno područje.

Ministrica oružanih snaga Ketrin Votren potvrdila je ovog petka ujutro da je "istraga u toku". Pomorska prefektura Atlantika objavila je da je slučaj povjeren vojnog tužilaštvu u Renesu, s ciljem utvrđivanja identiteta pilota dronova.