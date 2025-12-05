Direktor FBI-a slao agente da voze pijane prijateljice njegove djevojke

Direktor FBI-a Kaš Patel u više je navrata naredio da pripadnici njegovog sigurnosnog tima isprate kući jednu od prijateljica svoje djevojke, Aleksis Vilkins, nakon što je navodno bila pod utjecajem alkohola, prenosi MS NOW.

Prema izvorima koji su željeli ostati anonimni, Vilkins je najmanje dva puta tražila od agenata da odvezu njenu prijateljicu kući, uključujući i jednom ovog proljeća.

- Agenti su se usprotivili izvršavanju ovog zadatka, ali je Patel insistirao i u jednom slučaju je nazvao vođu sigurnosnog tima i izderao se na njega da to učini - naveli su izvori.

Vijest o korištenju agenata FBI-a za privatne zadatke brzo se proširila unutar biroa, dok su agenti izrazili zabrinutost zbog Patelovog angažiranja ograničenih resursa FBI-a za lične potrebe.

Po Patelovom nalogu, FBI obezbjeđuje posebnu sigurnosnu pratnju za Vilkins, izvođačicu country muzike koja djelimično živi u Nešvilu zbog posla. Sigurnosni tim čine pripadnici elitne lokalne SWAT jedinice, što je izazvalo kritike da direktor zloupotrebljava resurse FBI-a za lične zadatke.

Bivši agenti i visoki zvaničnici organa za provođenje zakona istakli su da je već bilo problematično što su elitni taktički agenti povučeni sa svojih SWAT zadataka kako bi vozili Vilkins po gradu. Šokantnim smatraju činjenicu da je Patel naložio agentima da troše vrijeme i na još jednu osobu za koju FBI nema nikakvu zakonsku obavezu da je štiti.

- Već je zabrinjavajuće što su elitni agenti korišteni za privatne zadatke, a ovo nadmašuje sve što smo do sada vidjeli - rekli su bivši zvaničnici FBI-a.