Tramp razgovarao s FIFA-om o premještanju utakmica SP-a iz gradova koje vode demokrate

Šefica protokola američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) izjavila je u petak da su u toku razgovori s FIFA-om o premještanju utakmica Svjetskog prvenstva iz gradova pod kontrolom predstavnika demokrata, javlja Anadolu.

- Predsjednik Tramp je vrlo zabrinut zbog nekih od ovih plavih gradova, visoke stope kriminala i razgovara s FIFA-om - rekla je šefica protokola Monika Krovli (Monica Crowley) tokom intervjua za televizijsku mrežu Fox Business.

- Nisu donesene nikakve odluke, ali želi osigurati da su svi strani posjetitelji, kao i američki navijači, dobro zaštićeni dok idu uživati ​​u ovim sportskim događajima svjetske klase u Americi - dodala je.

Krovli nije precizirala o kojim gradovima je riječ, ali Tramp je više puta tvrdio da su gradovi pod vodstvom demokrata žarišta kriminala, bez obzira na to što pokazuju službeni podaci o kriminalu.

Američki predsjednik je više puta koristio te optužbe kako bi opravdao raspoređivanje vojske na američke ulice. To raspoređivanje vojske više puta je naišlo na neuspjehe nakon pravnih izazova državnih i lokalnih čelnika.

Gotovo svi američki gradovi koji su domaćini utakmica Svjetskog prvenstva su pretežno demokratski, s izuzetkom Dalasa i Majamija. Svih devet ostalih područja - Atlanta, Boston, Hjuston, Kanzas Siti, Los Anđeles, Nju Džersi, Filadelfija, Sijetl i područje zaliva San Franciska - vode demokrate.

Utakmice će se igrati i u Kanadi i Meksiku. Prema Krovli, već je prodato više od dva miliona ulaznica.