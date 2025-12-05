Haos tokom državne posjete: Predsjednik Francuske neočekivano se odvojio od obezbjeđenja

Precizira se da se incident dogodio tokom trećeg i posljednjeg dana Makronove državne posjete Kini, a njegov potez iznenadio je službenike zadužene za sigurnost.

Snimak koji je objavio francuski kanal BFMTV prikazuje francuskog lidera kako trči prema grupi ljudi koji stoje u blizini, dok ga kineski policajci u panici pokušavaju sustići, javlja Tanjug.

Tokom državne posjete Kini, francuski predsjednik Emanuel Makron neočekivano se odvojio od kineskog obezbjeđenja i otrčao prema grupi studenata ispred Sečuan Univerziteta u Čengduu.

Ova situacija podsjetila je na ranije sigurnosne propuste. Francuski list Depeche objavio je da je Laurent Touvet, prefekt francuskog departmana Pas-de-Calais, smijenjen nakon incidenta u kojem je francuski predsjednik, tokom posjete gradu Arrasu, bio primoran pješačiti oko pola kilometra po kiši, nakon što je njegovu kolonu blokirala grupa protestujućih poljoprivrednika.

Francuski list navodi da se kratka šetnja od oko 500 metara nije dopala obezbjeđenju Jelisejske palate, koje je smatralo da je Emanuel Makron u tom trenutku mogao biti u opasnosti.

Samo sedam mjeseci nakon dolaska na funkciju, Loren Tuve je smijenjen, a ovu odluku odobrilo je Vijeće ministara 26. novembra.

Na njegovo mjesto imenovan je 2. decembra Fransoa Loš, blizak saradnik Emanuela Makrona, koji je prethodno obavljao istu funkciju u departmanima Tarn i Hérault od 2023. godine. Loš je od 2017. do 2020. godine bio šef kabineta aktuelnog predsjednika Republike.