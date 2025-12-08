Džon Lenon: 45. godišnjica smrti pjevača i gitariste “Beatlesa”

Na današnji dan 1980. godine, u Njujorku je ubijen Džon Lenon (John Lennon), britanski muzičar, kompozitor, tekstopisac, pjevač i gitarist najpopularnije rok grupe 20. stoljeća i najutjecajnije svih vremena “Beatlesa”, koju su uz Lenona činili: Pol Makartni (Paul McCartney), Džordž Harison (George Harrison) i Ringo Star (Starr). Lenona je ubio mentalno poremećeni obožavatelj Mark Dejvid Čepmen (David Chapman), koji je kasnije osuđen na doživotni zatvor. S Polom Makartnijem Lenon je bio duo koji je veoma utjecao na razvoj rok muzike. Džon je i danas jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih muzičara i njegove pjesme su rangirane među najbolje i najslušanije pjesme 20. stoljeća. Najpoznatije pesme iz solo karijere su mu “Imagine”, “Jealous Guy”, “Give Peace a Chance”. Bio je oženjen Japankom Joko Ono.

Tvrtko I . Wikipedia.org Tvrtko I . Wikipedia.org

Sklopljen brak između Tvrtka I i Doroteje Bugarske 1374. - Sklopljen brak između tadašnjeg bosanskog bana Tvrtka I Kotromanića i Doroteje Vidinska Šišman, poznatije kao Doroteje Bugarske, kćerke bugarskog cara Ivana Aleksandra Sracimira Šišmana. Prema dubrovačkim zapisima, vjenčanje je bilo veliko i svečano, u prisustvu Tvrtkove majke Jelene, brata Vuka, bosanskih velikaša i poslanika susjednih zemalja i gradova. Godine 1377., kada je Tvrtko I Kotromanić krunisan za kralja Bosne, Doroteja je postala i prva kraljica Kraljevine Bosne te majka Tvrtka II, drugog kralja Kraljevine Bosne. Brak je trajao do 1390. godine, kada se pretpostavlja da je Doroteja preminula jer je Tvrtko I pregovarao s austrijskim vojvodom Albertom III o mogućem braku s nekom Habsburgovkom. 1542. – Rođena Meri Stjuart (Mary Stuart), škotska kraljica od 1560. godine. Zbog prokatoličke politike bila je primorana da abdicira 1567. godine i da se skloni u Englesku, gdje je dospjela u zatvor i poslije 18 godina zatočeništva pogubljena (1587.) pod optužbom da je pripremala zavjeru protiv engleske kraljice Elizabete I. 1626.– Švedska kraljica Kristina Augusta (Christina), koja je kraljevsku krunu naslijedila u šestoj godini (1632.), a zvanično je krunisana 12 godina kasnije, rođena je na današnji dan. Bila je jedna od najobrazovanijih žena Evrope, te mecena nauke i književnosti, a na dvoru je okupljala učene ljude, među kojima i francuskog filozofa Renea Dekarta (Descartes). Prisiljena je da abdicira 1654. godine, kada je prešla u katoličanstvo i živjela po evropskim gradovima. 1638. – Umro dubrovački barokni pjesnik Ivan Gundulić, najznačajniji pjesnik južnoslavenskog područja u 17. stoljeću. Pisao je mitološke drame i romantične tragikomedije, a najvrednija njegova djela su lirski ep “Suze sina razmetnoga”, junački ep “Osman” i pastirska igra “Dubravka” koja završava čuvenom himnom slobodi. 1822. - Rođen srbijanski pisac Jakov Ignjatović, tvorac i najznačajniji predstavnik realističkog romana u srpskoj književnosti. Najpoznatija djela: “Trpen-spasen”, “Milan Narandžić”, “Vasa Rešpekt”, “Stari i novi majstori”, “Patnica”.

Stevo Žigon . Themoviedb.org Stevo Žigon . Themoviedb.org

Rođen Stevo Žigon, bard jugoslavenskog glumišta 1926. – U Ljubljani je rođen Stevo Žigon, bard jugoslavenskog glumišta i književnik. Njegove najbolje uloge su novinara u filmu „Oksigen“, za koju je na Festivalu u Puli nagrađen Zlatnom arenom, te u filmu „Rondo“ . Ostvario je i maestralne uloge u TV serije „Otpisani“ i „Povratak otpisanih“, te u kratkim igranim filmovima. Preminuo je 28. decembra 2005. godine u Beogradu. 1832.– Rođen norveški pisac Bjernstjerne Martinius Bjernson, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1903. godine, vodeća ličnost norveškog i nordijskog kulturnog života u 19. stoljeću. Književnu slavu stekao je pripovijetkama “Sineve Sulbaken”, “Arne”, “Sretan dječak”, “Otac”, kojima je otvorio novu epohu norveške proze. 1864. - Umro Džordž Bul (George Boole), engleski matematičar i filozof, koji se smatra utemeljiteljem informatike. Izumitelj je Booleove algebre koja je osnova modernih informatičkih kalkulacija. 1865. - Rođen finski kompozitor Jan Sibelijus, čije delo je inspirirano finskim folklorom, posebno epom “Kalevala”. Najpoznatija djela: “Finlandija”, “Karelija”, “Tužni valcer”. 1903. - Umro Herbert Spencer, britanski filozof i jedan od utemeljitelja sociologije. Zagovarao je ravnopravnost građana, koja može postojati isključivo u kapitalističkom tržištu roba i radne snage. Zato će Spencer definirati demokratiju kao političku organizaciju izgrađenu u skladu sa zakonom jednake slobode.

Džim Morison . Wikipedia.org Džim Morison . Wikipedia.org

Rođen Džim Morison, legendarni vođa "Doorsa" 1943. - Rođen Džejms Daglas Džim Morison (James Douglas Jim Morrison), pjevač i legendarni vođa "Doorsa". Reditelj Oliver Stone je 1991. godine snimio film "The Doors" koji se temelji na životu Džima Morisona, s Valom Kilmerom u glavnoj ulozi. 1953. - Kimila En Kim Besindžer (Kimila Ann Basinger), američka filmska glumica švedskog, irskog i čeroki porijekla, rođena je na današnji dan. Dobitnica je brojnih filmskih nagrada, između ostalih i Oskara, a nalazi se na 12. mjestu „Playboyevog“ popisa najseksepilnijih žena 20. stoljeća. 1964. - Rođena Teri Lin Hačer (Teri Lynn Hatcher), američka glumica. Proslavila se ulogom Suzan Majer (Susan Mayer) u TV seriji “Očajne domaćice”. 1981. - Azra Akin, tursko-nizozemski model, Miss svijeta 2002. godine, rođena je na današnji dan. Kada je imala 17 godina, izabrana je za najbolji ženski model Turske, a 2003. godine osvojila je zlatnu medalju, kada je učestvovala u britanskom rijaliti šou “The Games”. 2000. – U Otavi je održan prvi svjetski samit posvećen kulturi i umjetnosti na kojem je osnovana Međunarodna federacija agencija za podršku umjetnosti.

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