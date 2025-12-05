Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) objavila je da se Evropa u narednim decenijama, kako tvrde, suočava s "civilizacijskim brisanjem" kao posljedicom migracija i integracijskih politika Evropske unije. U novom strateškom dokumentu navodi se da Sjedinjene Američke Države moraju "potaknuti otpor" trenutnoj evropskoj političkoj putanji.

Dokument, koji otvoreno iskazuje podršku američke administracije nacionalističkim i krajnje desnim strankama u Evropi, predstavljen je kao “putokaz za osiguranje da Amerika ostane najveća i najuspješnija nacija u historiji i dom slobode na Zemlji”.

U tekstu na 33 stranice, uz Trampov potpisani uvod, tvrdi se da je Evropa u ekonomskom padu, dok su "stvarni problemi mnogo dublji". Među njima se navode “aktivnosti EU-a koje potkopavaju političku slobodu i suverenitet, migracijske politike koje mijenjaju kontinent, cenzura slobode govora, suzbijanje političke opozicije i gubitak nacionalnih identiteta”.

Dokument se poziva i na teoriju zavjere o "velikoj zamjeni", tvrdeći da bi neke evropske države mogle postati "većinski neevropske" te da se kontinent suočava s "realnom i ozbiljnom prijetnjom civilizacijskog brisanja". Prema tekstu, "ako se trenutni trendovi nastave, kontinent će biti neprepoznatljiv za 20 godina".

Zbog toga se u dokumentu navodi da američka politika treba "podržati otpor trenutnoj evropskoj putanji unutar evropskih država". Naglašava se i otvoreno svrstavanje uz krajnje desne nacionalističke partije, čiji "rastući utjecaj predstavlja razlog za optimizam". Kao primjer se navodi posjeta visokog funkcionera njemačke Alternative za Njemačku (AfD) Bijeloj kući u septembru.

Oštar odgovor iz Njemačke

Reagujući na ovaj dokument, njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) izjavio je da SAD ostaje važan sigurnosni partner, ali da “pitanja slobode izražavanja ili organizacije naših društava ne spadaju u tu kategoriju”.

- Smatramo da smo sposobni o tim pitanjima raspravljati potpuno sami i ne trebamo vanjski savjet - poručio je.

Kritike evropskog stava o Ukrajini

U dijelu koji se odnosi na Ukrajinu, dokument optužuje evropske države za slabost. Iako imaju "značajnu prednost u tvrdoj moći", tvrdi se da mnogi u Evropi "smatraju Rusiju egzistencijalnom prijetnjom".

Naglašeno je da je "ključni interes SAD-a pregovarati o brzom prekidu neprijateljstava u Ukrajini", dok se Vašington "sukobljava s evropskim zvaničnicima koji imaju nerealna očekivanja od rata i nalaze se u nestabilnim manjinskim vladama koje gaze demokratske principe kako bi suzbile opoziciju".