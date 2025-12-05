Tramp zaplesao na žrijebu za Mundijal, snimak obišao svijet

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovao je današnjem izvlačenju grupa za Svjetsko prvenstvo i očekivano privukao veliku pažnju.

Na početku ceremonije Tramp je dobio FIFA nagradu za mir, uz obrazloženje da je tokom svog mandata okončao osam ratnih sukoba. Nakon uručenja priznanja, izvukao je kuglicu sa imenom Sjedinjenih Američkih Država, koje su potom smještene u grupu D.