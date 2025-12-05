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PRIVUKAO PAŽNJU

Tramp zaplesao na žrijebu za Mundijal, snimak obišao svijet

Njegovi karakteristični plesni pokreti ubrzo su postali viralni i preplavili društvene mreže

Tramp zaplesao na izvlačenju grupa. AP

M. Až.

5.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovao je današnjem izvlačenju grupa za Svjetsko prvenstvo i očekivano privukao veliku pažnju.

Na početku ceremonije Tramp je dobio FIFA nagradu za mir, uz obrazloženje da je tokom svog mandata okončao osam ratnih sukoba. Nakon uručenja priznanja, izvukao je kuglicu sa imenom Sjedinjenih Američkih Država, koje su potom smještene u grupu D.

Tokom jedne muzičke pauze Tramp je spontano zaplesao, što je odmah privuklo pažnju publike u dvorani, ali i svih kamermana.

Njegovi karakteristični plesni pokreti ubrzo su postali viralni i preplavili društvene mreže.

Oduševljenje nisu krili ni predsjednik FIFA-e Đani Infantino (Gianni Infantino), predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum Pardo (Claudia Sheinbaum Pardo) niti kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney).

# FIFA
# SAD
# DONALD TRUMP
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