Rusija plaćala državljane Srbije da napadaju muslimanske i jevrejske objekte u Francuskoj

Francuska obavještajna agencija DGSI otkrila je da su vlasti Rusije finansirale državljane Srbije koji su dolazili u Francusku s ciljem izvođenja napada na muslimanske i jevrejske objekte, kako bi se izazvao razdor između ove dvije zajednice.

Kako navodi francuski portal Mediapart, operacija je započela u proljeće 2025. godine, kada je vandalizovano nekoliko jevrejskih lokacija, uključujući sinagoge i groblja širom Francuske.

U septembru 2025. ista grupa muškaraca iza sebe je ostavila svinjske glave ispred više džamija u okolini Pariza.

Prema saznanjima DGSI-ja, sredstva za ove napade dolazila su direktno iz državnog budžeta Rusije i bila su odobrena iz kabineta predsjednika Vladimira Putina.

Istraga je pokazala da metoda organizacije podsjeća na operacije iz vremena Sovjetskog Saveza, čiji je cilj, kao i sada, bio izazivanje unutrašnjih podjela u društvu.

Operacije su, prema nalazima DGSI-ja, koordinisane iz Moskve, dok je vezu između Kremlja i izvršilaca u Srbiji održavao "agent-spavač" zadužen za pronalazak "osoba s margine društva koje govore ruski jezik".

Plaćenici su dobijali precizne upute – gdje da nabave opremu, koje mete da odaberu, gdje da se parkiraju – a komunicirali su putem aplikacije Telegram, uz obavezu da brišu sve poruke.

Podsjećamo, u junu su tri osobe uhapšene zbog vandaliziranja jevrejskih objekata, dok je u septembru uhapšeno 11 osoba zbog ostavljanja svinjskih glava ispred više pariskih džamija. Svi uhapšeni su državljani Srbije.

Ipak, kako ističe Mediapart, ključna osoba koja je bila u direktnom kontaktu s ruskim agentima još uvijek je na slobodi i za njom se aktivno traga.