Ugledni francuski filozof i pisac osuđen na 33 godine zatvora zbog navodne zavjere u Tunisu

Levi, koji je osuđen u odsustvu, našao se usred procesa koji je postao simbol sve oštrije političke klime u Tunisu, navodi Figaro.

Sud u Tunisu potvrdio je presudu francuskom piscu i filozofu Bernaru-Anriju Leviju (Bernard-Henri Lévy) na 33 godine zatvora zbog slučaja "zavjere protiv državne bezbjednosti" u toj zemlji, prenose francuski mediji.

Ovim je nastavljen širi slučaj protiv oko 40 opozicionih predstavnika i javnih ličnosti u Tunisu, piše pariski list.

Istraga datira iz 2023. godine, kada su vlasti jedan ručak u predgrađu Tunisa, na kojem su učestvovale opozicione ličnosti, protumačile kao početak koordinisane kampanje destabilizacije.

Nakon toga uslijedila je serija hapšenja i suđenja tokom 2024. i 2025. godine, održanih pod kontroverznim okolnostima, navodi Figaro.

Organizacija Amnesty International opisala je ta suđenja kao nepravedna, dok je Human Rights Watch kritikovao proceduru koja, kako su naveli, nije ispunila garancije nezavisnog suđenja.

Učešće Levija u cijelom slučaju ocijenjeno je kao marginalno, a detalji optužbe protiv njega ostaju nejasni, piše Figaro. Optužen je da je, preko navodnih veza sa pojedinim ličnostima iz Tunisa i inostranstva, doprinio "kovanju zavjere protiv unutrašnje bezbjednosti".

Tuniske vlasti nisu objavile materijalne dokaze, a ne postoje ni direktne veze između njega i glavnooptuženih, dodaje list.

Levi tvrdi da je optužen na osnovu "mase nepovezanih elemenata i neosnovanih pretpostavki", podsjećajući i da u Tunisu nije bio deset godina.

Naveo je i da ne poznaje većinu osoba navedenih u optužnici.

Kako je opisao: "U presudi protiv mene udružili su se Staljin, Kafka i Orwell."

Istovremeno je naglasio da su ostali optuženi uglavnom politički oponenti i aktivisti za ljudska prava, koji su dobili kazne u rasponu od dvije do 45 godina zatvora.