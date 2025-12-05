Američki sudija naredio da se otpečate transkripti velike porote u slučaju Epstin

Sudija okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) naredio je u petak da se otpečate transkripti velike porote iz federalnog slučaja protiv Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), seksualnog prestupnika, u američkoj saveznoj državi Floridi, javlja Anadolu.

Sudija Rodni Smit (Rodney Smith) rekao je u nalogu od dvije stranice da će odobriti ponovni zahtjev Ministarstva pravde za dokumente nakon što je Kongres prošlog mjeseca usvojio zakon kojim se zahtijeva objavljivanje svih vladinih dosijea vezanih za Epstina.

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Priznao je krivicu na saveznom sudu na Floridi i osuđen je za nabavljanje maloljetnice za prostituciju 2008. godine.

Njegove žrtve tvrde da je upravljao razgranatom mrežom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja koju su koristili članovi bogate i političke elite.

Epstinov slučaj ostao je politički nabijeno pitanje u SAD-u, a zakonodavci i zagovornici žrtava iz cijelog spektra zahtijevaju veću transparentnost u vezi s njegovom mrežom saradnika i svim pojedincima koji su možda omogućili njegove zločine.

Tramp je više puta negirao bilo kakvu nepravdu vezanu za Epstina. Njihove prošle društvene i poslovne veze, kao i Epstinove opsežne veze s političkim, poslovnim i akademskim ličnostima u SAD-u i inostranstvu, podstakle su pozive za široko objavljivanje službenih dokumenata.