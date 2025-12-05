Ukrajinski vrhovni komandant: Ne odustajemo od naše teritorije, cilj nam je iscrpiti rusku vojsku

Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga, general Oleksandr Sirski, u razgovoru za Sky News govorio je o trenutnoj dinamici rata, pregovorima i ukrajinskoj strategiji.

Sirski naglašava da se pravedan mir može postići samo ako se najprije uspostavi prekid vatre, a zatim započne diplomatski proces.

- Naša glavna misija je da branimo našu zemlju, našu zemlju i naše stanovništvo. Naravno, za nas je neprihvatljivo jednostavno se odreći teritorije. Šta to uopšte znači predati našu zemlju? Upravo zato se borimo, dakle, ne odustajemo od naše teritorije - poručio je Sirski.

Dodao je da predsjednik Zelenski nastoji "ojačati poziciju Ukrajine na diplomatskom frontu", dok ruski predsjednik Vladimir Putin fokus stavlja na osvajanje Donbasa. Prema njegovim riječima, ukrajinski vojnici će nastaviti borbu čak i ako diplomatija ne urodi plodom, uz napomenu da je "sudbina cijele Evrope u pitanju".

- Znate, ja sebi ne dozvoljavam ni da razmatram takav scenario. Svi ratovi na kraju završe i naravno da se nadamo da će i naš završiti. A kada se to dogodi, mora se uspostaviti pravedan mir. Svaki drugi format bio bi nepravedan mir i za nas je neprihvatljiv - rekao je Sirski.

Podrška SAD-a

Na pitanje da li bi Ukrajina mogla nastaviti borbu ako predsjednik Tramp obustavi pomoć, Sirski je poručio:

- Veoma smo zahvalni našim američkim partnerima i svim našim saveznicima koji su nas podržavali tokom ovog rata oružjem i opremom. Nadamo se da će nastaviti pružati punu podršku. Ali se također nadamo da će naši evropski partneri i saveznici, ako bude potrebno, biti spremni da pruže sve što je potrebno za naš pravedni rat protiv agresora.

Prema njegovim riječima, ruska vojska svakodnevno lansira između 4.000 i 5.000 dronova na ukrajinske položaje, uz dodatnih 1.500 do 2.000 dronova koji nose eksplozivni teret.

- Što se tiče dronova, otprilike postoji paritet. Trenutno raspoređujemo nešto više FPV dronova nego Rusi - rekao je.

Ukrajinska strategija

Govoreći o vođenju rata, Sirski ističe da je cilj maksimalno iscrpiti rusku vojsku i resurse.

- Ukrajinska vojska provodi stratešku odbrambenu operaciju s ciljem zaustavljanja neprijateljskog napredovanja, sprječavanja dubljeg prodora, nanošenja maksimalnih gubitaka i izvođenja kontraofanzivnih akcija u onim sektorima gdje vidimo da je neprijatelj ranjiv. Naša strategija je da što više iscrpimo rusku vojsku, spriječimo njeno napredovanje, držimo našu teritoriju, a istovremeno udaramo po neprijatelju u bližoj pozadini, operativnoj dubini i u samu Rusiju, s ciljem potkopavanja njene odbrambene sposobnosti i industrijskih kapaciteta - istakao je.

Sirski je dodao da operacije ruske vojske nameću svoj tempo koji od ukrajinskih snaga koje su malobrojnije na brojnim sektorima fronta, zahtijeva dodatni angažman nego što bi to bio slučaj da su snage paritetne.