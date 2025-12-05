Palestinac opisao kako su ga ilegalni izraelski doseljenici tukli, vukli i ostavili onesviještenog

Palestinac iz centralnog dijela okupirane Zapadne obale rekao je da su ga ilegalni izraelski doseljenici oteli, pretukli i satima ispitivali prije nego što su ga bacili pored puta i ostavili onesviještenog, usred rastućih upozorenja o nasilju doseljenika na tom području, javlja Anadolu.

Ležeći u bolničkom krevetu u Ramallahu, 28-godišnji Ovais Hamam govorio je s vidljivim modricama na licu i tijelu, navodeći da su ga doseljenici okružili dok je klanjao tokom kratke šetnje nedaleko od njegovog sela Bani Harith, zapadno od Ramalaha.

Otimanje i napad

- Išao sam u kratku šetnju blizu izvora u području al-Risan i, dok sam obavljao namaz, iznenadila me grupa ilegalnih doseljenika koji su brzo prilazili. Okružili su me sa svih strana i počeli me udarati po tijelu - rekao je za Anadolu uz napor.

Kazao je da su ga doseljenici nosili uz planinu kad više nije mogao stajati, gdje je napad postao još brutalniji.

- Nakon što su me pretukli, podigli su me i oteli, odnijevši me na vrh planine. Tamo su nastavili s neprekidnim udaranjem, vrijeđanjem, ponižavanjem i maltretiranjem.

Hamam je rekao da je na kraju izgubio svijest zbog udaraca.

"Moja vjera u Boga bila je snažna"

Istakao je da su mu doseljenici vezali ruke, udarali ga kundacima pušaka, vukli po zemlji i gađali kamenjem, dodajući da su neki među njima bili vojnici maskirani u doseljenike.

- Ispitivali su me dok su me tukli, vrijeđali moju vjeru i udarali me po cijelom tijelu dok mi krv nije potekla.

Uprkos svemu, rekao je da je vjerovao da će preživjeti.

- Moje vjera u Boga bila je snažna, vjerovao sam da će mi On dati izlaz – i tako je i bilo.

Kazao je da su ga ilegalni doseljenici u zoru ubacili u vozilo i vozili različitim putevima prije nego što su ga ostavili.

- Ujutro su me stavili u auto, vozali okolo, a onda me izbacili i otišli... Otišao sam pravo u bolnicu.

Zdravstveno stanje

Njegov otac, Hamam, rekao je da se porodica uspaničila kada je Ovais nestao, prije nego što su dobili poziv iz izraelske obavještajne službe, koja je tvrdila da su ga doseljenici zadržali.

- Nazvali su i rekli da su ga ilegalni doseljenici uhvatili dok je hodao po planini“, rekao je i dodao:

- Mog sina su brutalno pretukli ilegalni doseljenici na vrhu planine. Zatim ga je vojska preuzela i nastavila tući i mučiti sve do sljedećeg jutra. Bio je postač i nisu mu dali ni gutljaj vode.

Oficir je kasnije ponovo nazvao, rekavši da je Ovais predat Palestinskoj upravi, te savjetovao porodicu da ga "paze i drže dalje od tog područja". Otac je zahvalio Bogu što mu se sin živ vratio.

Dodao je da je Owais pod medicinskim nadzorom.

- Zbog teškog premlaćivanja ima toksine u tijelu, što utiče na mišiće. Ljekari su pronašli određeni tip toksina nastao od jačine udaraca. Počeli su mu davati infuzije i glukozu.

Kazao je da Owais ostaje vedar uprkos svemu što je pretrpio.

Rast nasilja i upozorenja na eskalaciju

Palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da napadi doseljenika, često uz vojnu zaštitu, predstavljaju "sistemsku politiku" izraelske vlade s ciljem zastrašivanja Palestinaca i njihovog raseljavanja.

Izraelski list "Haaretz" citirao je 18. novembra visoke sigurnosne zvaničnike koji su upozorili na "neposrednu eksploziju" na Zapadnoj obali zbog nasilja doseljenika, rekavši da je vojska izgubila kontrolu.

Naveli su da "nezakoniti elementi koji napadaju Palestince i izraelske vojnike na Zapadnoj obali (doseljenici) dobijaju podršku izraelskih lidera, čime se stvara okruženje koje im omogućava da djeluju bez ograničenja".

Prema Komisiji za otpor kolonizaciji i zidu, ilegalni izraelski doseljenici izvršili su 621 napad na Palestince i imovinu u okupiranoj Zapadnoj obali tokom novembra.

Više od 1.087 Palestinaca ubijeno je, a 10.700 ranjeno u napadima izraelskih snaga i doseljenika na okupiranom području od oktobra 2023. godine, dok je više od 20.500 ljudi uhapšeno.

U julu prošle godine Međunarodni sud pravde saopćio je da je izraelska okupacija palestinske teritorije nezakonita i pozvao na uklanjanje svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu.