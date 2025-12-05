Američka političarka koja je palila Kur'an izgubila Trampovu podršku

Valentina Gomez Noriega, poznata po svojim izrazitim islamofobičnim stavovima, nije dobila podršku američkog predsjednika Donalda Trampa za izbore u 31. kongresnom distriktu u Teksasu, zakazane za narednu godinu.
Gomez se nadala Trampovoj podršci na predizborima u kojima će Republikanska stranka izabrati svog kandidata, ali američki predsjednik je podržao aktuelnog kongresmena Džona Kartera.
Uz Kartera, koji sada ima velike šanse za ponovnu pobjedu, i Gomez, u utrci za nominaciju nalazi se još nekoliko republikanskih kandidata u distriktu koji se smatra sigurnom pobjedom.
Ipak, Gomez se izdvaja zbog svojih ksenofobičnih stavova na društvenim mrežama. Vrhunac njene islamofobne aktivnosti bio je u augustu, kada je objavila snimak na kojem pali svetu islamsku knjigu Kur'an.
Uz video je napisala da će "završiti islam u Teksasu", a snimak su osudile grupe za zaštitu muslimana, politički lideri i korisnici društvenih mreža.
Vrijedi napomenuti da je Gomez prošlog augusta izgubila na predizborima za republikanskog kandidata u saveznoj državi Mizuri, gdje je konkurencija bila veća od pet kandidata.