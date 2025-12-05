Američka političarka koja je palila Kur'an izgubila Trampovu podršku

Gomez se nadala Trampovoj podršci na predizborima u kojima će Republikanska stranka izabrati svog kandidata, ali američki predsjednik je podržao aktuelnog kongresmena Džona Kartera.

Valentina Gomez Noriega, poznata po svojim izrazitim islamofobičnim stavovima, nije dobila podršku američkog predsjednika Donalda Trampa za izbore u 31. kongresnom distriktu u Teksasu, zakazane za narednu godinu.

Uz Kartera, koji sada ima velike šanse za ponovnu pobjedu, i Gomez, u utrci za nominaciju nalazi se još nekoliko republikanskih kandidata u distriktu koji se smatra sigurnom pobjedom.

Ipak, Gomez se izdvaja zbog svojih ksenofobičnih stavova na društvenim mrežama. Vrhunac njene islamofobne aktivnosti bio je u augustu, kada je objavila snimak na kojem pali svetu islamsku knjigu Kur'an.

Uz video je napisala da će "završiti islam u Teksasu", a snimak su osudile grupe za zaštitu muslimana, politički lideri i korisnici društvenih mreža.

Vrijedi napomenuti da je Gomez prošlog augusta izgubila na predizborima za republikanskog kandidata u saveznoj državi Mizuri, gdje je konkurencija bila veća od pet kandidata.