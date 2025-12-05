Makron: Nema nepovjerenja između SAD i Evrope po pitanju Ukrajine

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) komentarisao je sve češće tvrdnje da američka pregovaračka inicijativa stvara nepovjerenje između SAD-a i evropskih partnera.

Makron je naglasio da "nema nepovjerenja" između Evrope i SAD-a kada je u pitanju mirovni proces u Ukrajini te je pozvao na snažniju saradnju.

- Jedinstvo između Amerikanaca i Evropljana po pitanju Ukrajine je ključno. I to ponavljam iznova i iznova, moramo sarađivati. Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore koje ulažu Sjedinjene Američke Države. Sjedinjenim Američkim Državama su potrebni Evropljani koji će predvoditi ove mirovne napore - rekao je Makron.