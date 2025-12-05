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FRANCUSKI PREDSJEDNIK

Makron: Nema nepovjerenja između SAD i Evrope po pitanju Ukrajine

Komentarisao je sve češće tvrdnje da američka pregovaračka inicijativa stvara nepovjerenje između SAD-a i evropskih partnera

Emanuel Makron. Justin Tallis / Pool via AP

M. Až.

5.12.2025

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) komentarisao je sve češće tvrdnje da američka pregovaračka inicijativa stvara nepovjerenje između SAD-a i evropskih partnera.

Makron je naglasio da "nema nepovjerenja" između Evrope i SAD-a kada je u pitanju mirovni proces u Ukrajini te je pozvao na snažniju saradnju.

- Jedinstvo između Amerikanaca i Evropljana po pitanju Ukrajine je ključno. I to ponavljam iznova i iznova, moramo sarađivati. Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore koje ulažu Sjedinjene Američke Države. Sjedinjenim Američkim Državama su potrebni Evropljani koji će predvoditi ove mirovne napore - rekao je Makron.

S druge strane, njemački časopis Der Spiegel u četvrtak je objavio sažetak povjerljivog razgovora evropskih lidera u kojem su Macron i njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izrazili ozbiljne sumnje u napore SAD-a da posreduju između Ukrajine i Rusije.

Prema transkriptu, Makron je navodno upozorio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da "postoji mogućnost da SAD izdaju Ukrajinu na teritoriji, bez jasnoće o sigurnosnim garancijama".

Kada je u petak upitan o izvještaju Spiegela, Makron je kratko odgovorio: "Sve poričem."

# EMMANUEL MACRON
# EVROPA
# SAD
# EU
# RUSIJA
# FRANCUSKA
# UKRAJINA
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