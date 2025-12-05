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TEŠKA NESREĆA

Austrijanac poginuo u sudaru autobusa i auta, povrijeđen vozač autobusa iz BiH

Vozač autobusa pokušao je izbjeći udar, ali nije uspio

Mjesto nesreće. Screenshot/feuerwehr-alkoven.at

M. Až.

5.12.2025

Sedamdesetogodišnji Austrijanac preminuo je u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće koja se jučer, 4. decembra, dogodila u mjestu Alkoven u austrijskom okrugu Eferding. U nesreći su učestvovali putnički automobil i autobus linijskog prevoza kojim je upravljao 52-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Prema policijskim izvještajima, do sudara je došlo oko 16:40 sati na magistralnom putu prema Lincu. Autobus se kretao prema Lincu, dok su u automobilu bili 70-godišnji vozač i njegova 67-godišnja supruga, koji su dolazili iz suprotnog smjera. Iz zasad nepoznatih razloga došlo je do direktnog sudara.

Vozač autobusa pokušao je izbjeći udar, ali nije uspio. Od siline sudara bračni par je ostao zarobljen u vozilu. Vatrogasci iz Alkovena i Polsinga morali su koristiti tešku hidrauličnu opremu kako bi ih oslobodili iz smrskanog automobila.

Teško povrijeđeni supružnici prevezeni su u bolnice u Lincu. Uprkos naporima ljekara, 70-godišnji vozač je sinoć podlegao povredama. Njegova supruga je zadobila teške povrede, ali je preživjela.

Povrijeđen je i vozač autobusa iz BiH, kao i 10 putnika. Vozač i jedan od putnika prevezeni su na liječenje u Keplerovu univerzitetsku kliniku u Lincu, dok su ostali prošli s lakšim povredama ili ogrebotinama.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# LINC
# AUSTRIJA
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