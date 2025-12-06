Merc: Sve zemlje moraju da snose isti rizik kada je u pitanju zamrznuta ruska imovina

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je, nakon razgovora u petak uvečer u Briselu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen (Von der Leyen) i belgijskim premijerom Bartom de Veverom o zamrznutoj ruskoj imovini, da sve zemlje moraju da snose isti rizik kada je u pitanju blokirana ruska imovina.

Merc je rekao da je imao konstruktivan dijalog sa Fon der Lajen i De Veverom i priznao da je Belgija opravdano zabrinuta zbog mogućnosti korištenja zamrznute ruske imovine, prenijela je flamanska televizija VRT.

- Saglasni smo da je, s obzirom na trenutnu geopolitičku situaciju, vrijeme od suštinskog značaja za djelovanje. Finansijska podrška Ukrajini je ključna za sigurnost Evrope. Večeras smo imali veoma konstruktivnu razmjenu mišljenja o ovoj temi. Konkretne zabrinutosti Belgije zbog potencijalne upotrebe zamrznute ruske imovine su nesporne i moraju se riješiti u svakom potencijalnom rješenju, tako da sve države snose isti rizik - naveo je Merc.

Najavio je da će razgovor o korištenju zamrznute ruske imovine biti nastavljen na samitu EU 18. decembra.

Razgovor Merca i Fon der Lajen sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom u Briselu o zamrznutoj ruskoj imovini trajao je oko dva sata.

Oni su nešto poslij 19 satistigli u De Veverovu rezidenciju.

Merc i Fon der Lajen žele da uvjere De Vevera u plan Evropske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi za pomoć Ukrajini.