Zelenski smijenio Jermaka i sa funkcije u Vijeću za nacionalnu sigurnost i odbranu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) smijenio je bivšeg šefa svog kabineta Andrija Jermaka (Anriy Yermak) i sa funkcije u Vijeću za nacionalnu sigurnost i odbranu i iz Štaba vrhovnog komandanta, navodi se u dekretima koji su u petak objavljeni na zvaničnom portalu Zelenskog.

Navodi se da uredbe stupaju na snagu na dan objavljivanja, prenosi Ukrinform.

Agenti ukrajinskog Nacionalnog antikorupcijskog biroa pretražili su 28. novembra kuću Andrija Jermaka.

Zelenski je istog dana smkijenio Jermaka sa mjesta šefa predsjedničkog kabineta. Jermak je prethodno napisao ostavku.

Ukrajinski mediji su javili da Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) istražuje Jermaka u okviru istrage slučaja korupcije, koji uključuje državni monopol kompanije za nuklearnu energiju "Energoatom".

Osam osoba optuženo je u tom slučaju, a na čelu cijele operacije navodno je Timur Mindič, nekada blizak saradnik i prijatelj Zelenskog.