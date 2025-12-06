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ODLUKA NIJE DONESENA

Vrhovni sud SAD-a razmatra ustavno pravo djece rođene u zemlji na američko državljanstvo

Ovaj slučaj mogao bi snažno uticati na politiku Donalda Trampa

Vrhovni sud SAD-a. AP

A. O.

6.12.2025

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pristao je razmotriti pitanje da li djeca rođena na teritoriji SAD-a imaju ustavno pravo na američko državljanstvo. Odluka o terminu iznošenja argumenata još nije donesena, a presuda se očekuje za nekoliko mjeseci, navodi BBC.

Ovaj slučaj mogao bi snažno uticati na politiku Donalda Trampa (Donald Trump) prema imigraciji i na samo shvatanje toga šta znači biti državljanin SAD-a. Od završetka Američkog građanskog rata, već skoro 160 godina, Četrnaesti amandman garantuje da svaka osoba rođena u zemlji automatski stiče američko državljanstvo, osim djece diplomata i pripadnika stranih oružanih snaga. U samom tekstu amandmana stoji: „Sve osobe rođene ili naturalizirane u Sjedinjenim Američkim Državama i podložne njihovoj jurisdikciji, jesu građani Sjedinjenih Američkih Država.“

Na svom prvom danu predsjedničke dužnosti Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se ukida državljanstvo po rođenju za djecu roditelja koji se nalaze u SAD-u ilegalno, kao i za one čiji roditelji u zemlji borave na privremenim vizama. Međutim, ovu mjeru su blokirali brojni niži sudovi.

Administracija je tvrdila da formulacija „podložne njihovoj jurisdikciji“ u Četrnaestom amandmanu isključuje djecu osoba koje nisu u SAD-u legalno ili trajno nastanjene. Prema stavovima administracije, izmjena ove interpretacije predstavljala bi dio šireg pokušaja da se preuredi imigracijski sistem i da se odgovori na, kako je opisano, „ozbiljne prijetnje nacionalnoj i javnoj sigurnosti“.

Sjedinjene Američke Države su jedna od tridesetak država u svijetu koje po automatizmu dodjeljuju državljanstvo svima rođenima unutar njihovih granica. Četrnaesti amandman usvojen je kako bi se nakon građanskog rata riješilo pitanje statusa oslobođenih bivših robova rođenih na američkoj teritoriji.

# VRHOVNI SUD SAD
# SAD
# DONALD TRUMP
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