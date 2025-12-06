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OBJAVILA VLADA

Kanada uklonila Siriju sa spiska zemalja koje podržavaju terorizam

Mjere su u skladu s nedavnim potezima naših saveznika, navodi se

Kanada je uklonila Siriju sa spiska država koje podržavaju terorizam. AP

A. O.

6.12.2025

Kanada je uklonila Siriju sa spiska država koje podržavaju terorizam, a sa spiska terorističkih organizacija uklonila je skupinu Hajat Tahir al Šam, predvodnicu pobunjeničkog saveza koji je svrgnuo predsjednika Bašara al Asada, objavila je kanadska vlada u petak.

- Mjere su u skladu s nedavnim potezima naših saveznika, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, i uslijedile su za nastojanjima koje je sirijska prijelazna vlada uložila u promicanje stabilnosti Sirije, izgradnju inkluzivne i sigurne budućnosti za svoje građane te u saradnju s globalnim partnerima kad je riječ o jačanju regionalne stabilnosti i borbi protiv terorizma - objavila je kanadska vlada.

# SIRIJA
# KANADA
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