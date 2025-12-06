Pomaci u pregovorima SAD-a i Ukrajine: Kijev Amerikancima poslao jasnu poruku

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof (Steve Witkoff) u posljednja dva dana vodio je u Miamiju intenzivne i, kako je navedeno, produktivne razgovore s tajnikom ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti Rustemom Umerovim, potvrdili su američki zvaničnici u petak, najavivši nastavak sastanaka tokom dana.

Vitkof, zajedno s Trampovim zetom Džeredom Kušnerom (Jared Kushner), susreo se s Umerovim i načelnikom ukrajinskog Glavnog štaba generalom Andrijem Hnatovim (Andriy Hnatov). Obje strane ocijenile su susret kao „konstruktivan razgovor o uspostavljanju uvjerljivog puta ka pravednom i trajnom miru u Ukrajini“.

U zajedničkoj izjavi Umerova i američkog State Departmenta istaknuto je da je tokom sastanka u petak ukrajinska strana naglasila kako je njen glavni prioritet postizanje dogovora koji će očuvati nezavisnost i suverenitet zemlje, zaštititi sigurnost građana i pružiti stabilne temelje za demokratsku i prosperitetnu budućnost.

Sagovornici su, između ostalog, razgovarali i o rezultatima nedavnog susreta Vitkofa i Kušnera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom (Vladimir Putin) te o koracima koji bi mogli doprinijeti deeskalaciji i okončanju rata. Prema navodima agencije Rojters, petosatni pregovori održani u utorak u Moskvi nisu donijeli konkretan kompromis o eventualnom mirovnom sporazumu.

Tokom ove runde pregovora američki i ukrajinski zvaničnici dogovorili su okvir mogućih sigurnosnih mjera i razgovarali o kapacitetima potrebnim za očuvanje dugotrajnog mira, saopćio je State Department, ne iznoseći dodatne detalje. Obje strane su se složile da će istinski napredak zavisiti od toga hoće li Rusija pokazati spremnost za ozbiljnu predanost miru, uključujući korake koji bi vodili ka smirivanju tenzija i zaustavljanju krvoprolića.

Razgovaralo se i o poslijeratnoj obnovi Ukrajine, zajedničkim američko-ukrajinskim ekonomskim projektima i dugoročnim programima oporavka. Jedan neimenovani zvaničnik Bijele kuće ranije je za Rojters izjavio da su sastanci – koji se održavaju na neobjavljenoj lokaciji u Miamiju – bili produktivni te da je postignut određeni napredak.