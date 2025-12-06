More izbacilo na obalu stvorenje iz doba dinosaurusa: Mještani se pošteno isprepadali, evo kako izgleda

Posjetioci plaže Hilton Hed (Hilton Head) u Južnoj Karolini nedavno su svjedočili neuobičajenom događaju, kada je more izbacilo na obalu stvorenje čiji je izgled mnogima djelovao zastrašujuće i neobično za današnje pojmove.

Služba za sigurnost odmah je reagovala, a kasnije je utvrđeno da se radi o ribi čije porijeklo datira iz vremena kada su dinosaurusi dominirali planetom.

Stručnjaci su identificirali mladu Atlantsku jesetru (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus), člana porodice Acipenseridae, koji se, zajedno s ostalim jesetrama, smatra „živim fosilom“. Najstariji fosili pravih jesetri stari su oko 120 miliona godina, dok njihova loza seže stotinama miliona godina dalje u prošlost.