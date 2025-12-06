More izbacilo na obalu stvorenje iz doba dinosaurusa: Mještani se pošteno isprepadali, evo kako izgleda

Posjetioci plaže Hilton Hed (Hilton Head) u Južnoj Karolini nedavno su svjedočili neuobičajenom događaju, kada je more izbacilo na obalu stvorenje čiji je izgled mnogima djelovao zastrašujuće i neobično za današnje pojmove.
Služba za sigurnost odmah je reagovala, a kasnije je utvrđeno da se radi o ribi čije porijeklo datira iz vremena kada su dinosaurusi dominirali planetom.
Stručnjaci su identificirali mladu Atlantsku jesetru (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus), člana porodice Acipenseridae, koji se, zajedno s ostalim jesetrama, smatra „živim fosilom“. Najstariji fosili pravih jesetri stari su oko 120 miliona godina, dok njihova loza seže stotinama miliona godina dalje u prošlost.
Danas se jesetre mogu naći u morima i rekama, a predstavljaju „preživjele relikvije drevnog svijeta“ – životinje čija je anatomija ostala gotovo nepromijenjena od praistorije.
Po nalogu Odeljenja za prirodne resurse Južne Karoline (SCDNR) uginula riba je zamrznuta i bit će proslijeđena njihovoj kancelariji u Čarlstonu. Stručnjaci će obaviti detaljna mjerenja, uzeti uzorke, fotografije i podatke proslijediti Nacionalnoj službi za morske resurse. Takvi nalazi su izuzetno dragocjeni, jer su susreti s jesetrama u ovom području rijetki.
Biologinja Elen Valdrop (Ellen Waldrop) objasnila je da se radi o mladom primjerku, jednoj od dvije vrste koje žive u vodama Južne Karoline, zajedno s kratkonosom jesetrom (Acipenser brevirostrum). Obe vrste su strogo zaštićene federalnim zakonom.
Iako su nekada plivale u ogromnim brojevima, populacije jesetri danas su drastično smanjene zbog prekomjernog lova i uništavanja staništa. Odrasli primjerci mogu dostići dužinu oko četiri metra i težinu preko 300 kilograma, prenosi The Jerusalem Post.