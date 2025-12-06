Fon der Lajen: Sastanak o korištenju ruske imovine završen bez rezultata

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) rekla je da je sastanak sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz) i belgijskim premijerom Bartom De Veverom o tome da se ruska sredstva koriste za finansiranje Ukrajine završen bez rezultata.

- Imali smo veoma konstruktivnu razmjenu mišljenja o ovom pitanju. Dogovorili smo se da nastavimo naše razgovore s ciljem postizanja konsenzusa na sastanku Evropskog savjeta 18. decembra - objavila je Fon der Lajen na X-u.

Ona je ocijenila da je finansijska podrška Ukrajini od "centralnog značaja" za evropsku sigurnost.

Belgijski ministar odbrane i vanjske trgovine Teo Franken rekao je ranije da Belgija i dalje odbija da koristi zamrznutu imovinu Centralne banke Rusije za kredit Ukrajini bez garancija EU i da se neće pokolebati kada je o tome riječ. Belgijski premijer De Vever više puta je izjavio da njegova zemlja zahtijeva konkretne i pouzdane garancije zemalja EU kako bi sprovela plan Evropske komisije da koristi rusku imovinu kao osnovu za zajam Ukrajini.