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PREDSJEDNICA EK

Fon der Lajen: Sastanak o korištenju ruske imovine završen bez rezultata

Dogovorili smo se da nastavimo naše razgovore s ciljem postizanja konsenzusa na sastanku Evropskog savjeta 18. decembra, objavila je Fon der Lajen

Fon der Lajen: Sastanak o korištenju ruske imovine završen bez rezultata. Anadolija

A. O.

6.12.2025

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) rekla je da je sastanak sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz) i belgijskim premijerom Bartom De Veverom o tome da se ruska sredstva koriste za finansiranje Ukrajine završen bez rezultata.

- Imali smo veoma konstruktivnu razmjenu mišljenja o ovom pitanju. Dogovorili smo se da nastavimo naše razgovore s ciljem postizanja konsenzusa na sastanku Evropskog savjeta 18. decembra - objavila je Fon der Lajen na X-u.

Ona je ocijenila da je finansijska podrška Ukrajini od "centralnog značaja" za evropsku sigurnost.

Belgijski ministar odbrane i vanjske trgovine Teo Franken rekao je ranije da Belgija i dalje odbija da koristi zamrznutu imovinu Centralne banke Rusije za kredit Ukrajini bez garancija EU i da se neće pokolebati kada je o tome riječ. Belgijski premijer De Vever više puta je izjavio da njegova zemlja zahtijeva konkretne i pouzdane garancije zemalja EU kako bi sprovela plan Evropske komisije da koristi rusku imovinu kao osnovu za zajam Ukrajini.

Nakon početka ruske vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, EU i G7 su zamrznule gotovo polovinu ruskih deviznih rezervi u iznosu od oko 300 milijardi eura. 

Oko 200 milijardi eura nalazi se u EU, uglavnom na računima belgijskog "Јuroklira", jednog od najvećih svjetskih sistema za poravnanje i kliring.

# FRIEDRICH MERZ
# URSULA VON DER LEYEN
# UKRAJINA
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