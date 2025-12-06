Ugostitelji stavljaju GPS na kante: U Njemačkoj se masovno krade korišteno ulje za kuhanje

Kriminalci širom Njemačke iz ugostiteljskih objekata kradu iskorišteno ulje za kuhanje. Prijave policiji su često bez rezultata. U Udruženju prehrambene industrije (BDE) su štetu procijenili na milione eura.

Dolaze danju i noću, posebno kradu iz dvorišta ugostiteljskih objekata. Prebacuju ga u prazne spremnike ili uzimaju cijelu kantu za smeće. Radio-televizijski servis Saarland Broadcasting (SR) je objavio brojne snimke nadzornih kamera iz raznih njemačkih saveznih država, kojima su te krađe dokumentirane.

Korišteno ulje za kuhanje je tražena roba. Restorani ga prodaju kompanijama za recikliranje, koje ga pak prodaju pogonima za preradu ili, ako ga same prerađuju, direktno rafinerijama za proizvodnju biodizela. Kompanije koje se bave reciklažom trenutno dobijaju do 900 eura za hiljadu kilograma prerađenog korištenog ulja za kuhanje.

Poslovni temelj u opasnosti

No, kriminalci kradu njihov poslovni temelj. Jedan od pogođenih poduzetnika u recikliranju je Stefan Hennig iz Germersheima u Porajnju-Falačkoj. Njegova kompanija zapošljava 18 ljudi. Hennig tvrdi da je ove godine imao gubitak od 40 hiljada eura zbog krađe ulja za kuhanje i govori o egzistencijalnom riziku.

"Kada smo na našim rutama s našim vozilima, imamo dvije do tri krađe dnevno, koje možemo definitivno dokazati", ukazao je.

U Njemačkom udruženju industrije upravljanja otpadom, vode i recikliranja (BDE) su godišnju štetu procijenili na milione eura

"Pojedinačni incident ponekad može biti relativno malen, ali se ti pojedinačni incidenti brojni", istakao je voditelj BDE-ovog odjela Sascha Roth.

Stotine prijava bez rezultata

Iz nekoliko kompanija za recikliranje su objavili da su podnijeli više od stotinu krivičnih prijava u vezi s krađama, ali rezultata nema.

"Glavni problem s kojim se suočavamo jest taj što pojedine lokalne policijske stanice u početku pretpostavljaju manji prekršaj, ali općenito, definitivno moramo pretpostaviti visok stepen organizacije", kazao je Roth.

Postoji velika zabrinutost da mnoga istražna tijela ne prepoznaju taj visok stepen organizacije.

Ono što je do sada javno poznato o istragama zapravo je više usmjereno protiv pojedinačnih vozača uhvaćenih s uljem u svojim kombijima, a ne protiv potencijalnih nalogodavaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Porajnja-Falačke, gdje kompanija za odvoz otpada Stefana Henninga posluje, na upit je izjavilo da ne vide dokaze o organiziranom kriminalu.

"Nije lokalni fenomen"

Iz BDE-a su u martu 2023. kontaktirali Konferenciju ministara pravosuđa. Cilj je, čak i tada, bio istaknuti da to nije lokalni fenomen. BDE je zato predložio osnivanje specijaliziranih javnih tužilaštava.

Međutim, inicijativa nije imala učinka. Prema saksonskom Ministarstvu pravosuđa, koje trenutno predsjedava Konferencijom ministara pravosuđa, nisu se pozabavili krađom ulja za kuhanje, uprkos zahtjevima BDE-a. To pitanje do danas nije pokrenuo nijedan član Konferencije ministara pravosuđa.

Kompanije za odlaganje otpada, poput one Henningove, uzimaju stvar u svoje ruke - opremaju svoje kante GPS uređajima za praćenje. Rezultat je da sada mogu pratiti kako lopovi krijumčare njihove kante iz zemlje, često preko nizozemske granice. Prema njihovom iskustvu, čini se da se to događa uglavnom nesmetano.

Nema straha od toga da će biti uhvaćeni

Ovu procjenu dijeli i izvor koji govori o industriji odvoza otpada, a koji iz sigurnosnih razloga ostaje anoniman. Njegov identitet poznat je SR-u. Imao je kontakt s članovima bande kradljivaca ulja i potvrđuje: kriminalci ne pokazuju strah da će biti uhvaćeni.

"Pojavio se izraz Eldorado'. Ponašali su se besramno i samouvjereno: Kradu korišteno ulje za kuhanje. Nemaju apsolutno nikakvih problema s tim", prisjetio se anonimni izvor svog susreta s počiniteljima.

Prema riječima stručnjaka, potražnja za korištenim uljem za kuhanje nastavit će rasti, a s tom potražnjom vjerovatno će rasti i cijene. Kompanije za odlaganje se boje porasta krađa i malo mogu učiniti po tom pitanju, piše Deutsche Welle.