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Amerikanci otkrili da su uništili brod koji se nije kretao prema...

Preživjeli su navodno mahali zrakoplovu, iako nije jasno jesu li u stanju predaje ili nevolje

Američki napad. Screenshot

D. H.

6.12.2025

Brod koji je u centru kontroverze oko američkog "dvostrukog" napada zapravo se kretao prema susretu s većim brodom koji je plovio prema Surinamu, a ne prema Sjedinjenim Državama, rekao je admiral Frank Bradley zakonodavcima.

Bradley je rekao da obavještajni podaci pokazuju da je manji brod planirao prebaciti drogu na drugi brod, koji američke snage nikada nisu locirale.

Bradley je također potvrdio da se brod okrenuo nakon što je uočio američki zrakoplov. Vojska ga je pogodila četiri puta - početni udar je razdvojio brod, ostavljajući dva preživjela koji su potom poginuli u sljedećim udarima.

Preživjeli su navodno mahali zrakoplovu, iako nije jasno jesu li u stanju predaje ili nevolje.

# VOJSKA
# SAD
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