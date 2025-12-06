Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitri Medved podržao je Ilona Maska u objavi gdje je pozvao na ukidanje Evropske unije i vraćanje suverenosti državama.
- Upravo tako - kratko je napisao Medvedev.
Podsjećamo, Mask je poručio da to treba uraditi kako bi vlasti bolje predstavljale svoje građane.
Mask je ovo izjavio nakon što je Evropska komisija njegovoj platformi X izrekla kaznu od 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti.
On je poručio da je kazna suluda i da je ciljana protiv njega lično.
Poručio je da je njegov odgovor biti usmjeren i na visoke zvaničnice koji su učestvovali u donošenju ovakve odluke, no nije otkrio pravce svog djelovanja.
Evropska komisija je ocijenila da je funkcija plave oznake postala obmanjujuća nakon što je promijenjena iz oznake za verifikovane korisnike u pretplatničku uslugu.
Također, smatraju da se ne nudi dovoljan uvid u bazu oglasa, kao ni da ne postoji adekvatan pristup javnim podacima.
Američki potpredsjednik Džej Di Vens je ocijenio odluku Evropske komisije kao glupost, a Marko Rubio kao kaznu za američki narod.
Izuzev desničara, poput Gerta Vildersa, koji je odluku nazvao totalitarizmom, većina Evrope je podržala ovakav postupak.