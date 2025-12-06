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Mask pozvao na ukidanje EU: Stigla podrška iz Rusije

Mask je poručio da to treba uraditi kako bi vlasti bolje predstavljale svoje građane

Ilon Mask. AP

S. S.

6.12.2025

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitri Medved podržao je Ilona Maska u objavi gdje je pozvao na ukidanje Evropske unije i vraćanje suverenosti državama.

- Upravo tako - kratko je napisao Medvedev.

Podsjećamo, Mask je poručio da to treba uraditi kako bi vlasti bolje predstavljale svoje građane.

Mask je ovo izjavio nakon što je Evropska komisija njegovoj platformi X izrekla kaznu od 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti.

On je poručio da je kazna suluda i da je ciljana protiv njega lično.

Poručio je da je njegov odgovor biti usmjeren i na visoke zvaničnice koji su učestvovali u donošenju ovakve odluke, no nije otkrio pravce svog djelovanja.

Evropska komisija je ocijenila da je funkcija plave oznake postala obmanjujuća nakon što je promijenjena iz oznake za verifikovane korisnike u pretplatničku uslugu.

Također, smatraju da se ne nudi dovoljan uvid u bazu oglasa, kao ni da ne postoji adekvatan pristup javnim podacima.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens je ocijenio odluku Evropske komisije kao glupost, a Marko Rubio kao kaznu za američki narod.

Izuzev desničara, poput Gerta Vildersa, koji je odluku nazvao totalitarizmom, većina Evrope je podržala ovakav postupak.

# DMITRI MEDVEDEV
# ELON MUSK
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