Zelenski s Vitkofom i Trampovim zetom: Dogovorili smo se o narednim koracima i formatima pregovora

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da je imao dug i sadržajan razgovor s posebnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džeredom Kušnerom.

- Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama - rekao je.