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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski s Vitkofom i Trampovim zetom: Dogovorili smo se o narednim koracima i formatima pregovora

Vitkof i Kušner su prošle sedmice razgovarali s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Majamiju

Volodimir Zelenski. Platforma X

S. S.

6.12.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da je imao dug i sadržajan razgovor s posebnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džeredom Kušnerom.

- Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama - rekao je.

Podsjećamo, Vitkof i Kušner su prošle sedmice razgovarali s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Majamiju.

Tada su obje strane to nazvale "konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je da će u ponedjeljak u Londonu se sastati sa Zelenskim, britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situacijama u Ukrajini i pregovorima.

- Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja "koalicije voljnih" - istakao je Makron.

# JARED KUSHNER
# VOLODIMIR ZELENSKI
# STEVE WITKOFF
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