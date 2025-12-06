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NANIO MU POVREDE

Maloljetnik iz BiH uhapšen u Njemačkoj: Vrijeđao i pretukao pripadnika LGBT zajednice

Nakon kraće potrage, uspjeli su da privedu državljanina BiH, s kojim je u bijegu bio i 17-godišnji Nijemac

Njemačka policija. AP Photo/Ebrahim Noroozi

S. S.

6.12.2025

Maloljetni državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je juče nakon što je, zajedno sa grupom nasilnika, napao 22-godišnjeg Nijemca, koji je, prema saopćenju policije, pripadnik LGBT zajednice.

Kako prenose mediji, 16-godišnjak je uhapšen zajedno sa 17-godišnjim Nijemcem, a obojica su bili dio veće grupe koja je napala 22-godišnjaka dok je izlazio iz prodavnice. Oni su prvo počeli da uzvikuju homofobne uvrede, a zatim su ga napali, udarajući ga nogama i rukama. Nakon napada, ukrali su mu ranac i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Odmah su alarmirane sve policijske patrole u kvartu i pokrenuta je opsežna potraga za napadačima. U potjeri je učestvovalo više od 10 patrolnih vozila. Nakon kraće potrage, uspjeli su da privedu državljanina BiH, s kojim je u bijegu bio i 17-godišnji Nijemac. Više očevidaca je potvrdilo da su obojica bila u grupi koja je napala 22-godišnjaka.

Žrtva napada je lakše povrijeđena i on je zbrinut od strane hitne pomoći. On je ostao na mjestu napada kako bi policiji pomogao u identifikovanju počinioca.

Nakon policijske obrade u stanici, tinejdžer iz Bosne i Hercegovine pušten je da se brani sa slobode, pišu Nezavisne novine.

# LGBT
# NJEMAČKA
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