Maloljetnik iz BiH uhapšen u Njemačkoj: Vrijeđao i pretukao pripadnika LGBT zajednice

Maloljetni državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je juče nakon što je, zajedno sa grupom nasilnika, napao 22-godišnjeg Nijemca, koji je, prema saopćenju policije, pripadnik LGBT zajednice.

Kako prenose mediji, 16-godišnjak je uhapšen zajedno sa 17-godišnjim Nijemcem, a obojica su bili dio veće grupe koja je napala 22-godišnjaka dok je izlazio iz prodavnice. Oni su prvo počeli da uzvikuju homofobne uvrede, a zatim su ga napali, udarajući ga nogama i rukama. Nakon napada, ukrali su mu ranac i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Odmah su alarmirane sve policijske patrole u kvartu i pokrenuta je opsežna potraga za napadačima. U potjeri je učestvovalo više od 10 patrolnih vozila. Nakon kraće potrage, uspjeli su da privedu državljanina BiH, s kojim je u bijegu bio i 17-godišnji Nijemac. Više očevidaca je potvrdilo da su obojica bila u grupi koja je napala 22-godišnjaka.

Žrtva napada je lakše povrijeđena i on je zbrinut od strane hitne pomoći. On je ostao na mjestu napada kako bi policiji pomogao u identifikovanju počinioca.

Nakon policijske obrade u stanici, tinejdžer iz Bosne i Hercegovine pušten je da se brani sa slobode, pišu Nezavisne novine.