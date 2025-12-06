Zbog ruskog napada dronom ne radi štit od radijacije iz Černobila: Stiglo dramatično upozorenje

Struktura koja je trebalo da spriječi curenje radioaktivnosti u neaktivnoj nuklearnoj elektrani Černobil više ne funkcioniše kako treba nakon što su je ove godine oštetile ruske bespilotne letjelice, saopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Novo sigurno zaklonište, izgrađeno 2019. u sklopu evropskog projekta vrijednog 1,5 milijardi eura, trebalo je trajno zamijeniti uništeni reaktor iz katastrofe 1986. godine. Međutim, ruski napadi izazvali su požar na vanjskom čeličnom omotaču, zbog čega je konstrukcija izgubila svoje ključne sigurnosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja radioaktivnih materijala.

IAEA navodi da, uprkos tome, nije zabilježeno trajno oštećenje nosivih elemenata ni nadzornih sistema. Privremeni popravci krova već su urađeni, ali agencija upozorava da su brza i opsežna obnova neophodne kako bi se spriječilo daljnje propadanje i osigurala dugoročna nuklearna sigurnost.

Evropska banka za obnovu i razvoj najavila je da će naredne godine obezbijediti dodatna sredstva za potrebne popravke.