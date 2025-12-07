Aerodrom u Cirihu će do leta ukinuti ograničenja za tečnosti u prtljagu

Aerodrom u Cirihu počeo je postepeno uvođenje skenera nove generacije, zahvaljujući kojima putnici više neće morati da odvajaju tečnosti i elektronske uređaje iz ručnog prtljaga tokom sigurnosne kontrole.

Novi 3D skeneri, koji mogu da detektuju čvrste i tečne eksplozive, bit će u potpunosti instalirani na svim kontrolnim punktovima do leta, saopćila je aerodromska policija, prenosi Svis info.

Prvi set uređaja bit će stavljen u funkciju od ponedjeljka u prizemlju terminala.

- To je veliki korak naprijed u tehnologiji sigurnosnih provjera - rekao je zamjenik šefa sigurnosti Reto Lanc.

Uz nove skenere uvodi se i automatizovani sistem vraćanja kutija za prtljag, koji bi trebalo dodatno da ubrza protok putnika.

Dok instalacija ne bude završena na sva četiri nivoa kontrolne zone, zadržat će se ograničenje od 100 mililitra po pakovanju tečnosti.

Nakon potpune zamjene opreme, biće dozvoljeno unošenje tečnosti u bocama do dva litra, u skladu sa praksom koju je Evropska unija uvela prošlog leta.

U okviru modernizacije, Aerodrom Cirih uvodi i nove skenere za pregled tijela, koji zamjenjuju većinu ručnih pretresa.

Oprema vrijedna 36,4 miliona eura omogućava automatsko označavanje sumnjivih predmeta na digitalnoj silueti putnika, ali i dalje zahtjeva od putnika da isprazne džepove i skinu jakne.