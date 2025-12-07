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JAVLJA EMSC

Jak zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Grčku: "Prvo tutnjanje, a zatim se kuća počela tresti"

Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 10 kilometara

Jak zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Grčku. Platforma X

A. O.

7.12.2025

Jak potres magnitude 4,8 pogodio je u subotu grad Kalávrytu u Grčkoj, izvijestio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC. Prvi izvještaji govorili su o magnitudi 6,3, kako je naveo i Reuters, ali naknadnim podacima vrijednost je korigirana.

"Prvo tutnjanje, a zatim se kuća počela tresti" napisao je jedan od svjedoka potresa na EMSC-u.

"Srećom, pločice su ostale na mjestu. Epicentar je, čini se, bio u selu Kouteli kod Kalavryte" dodao je drugi.

# ZEMLJOTRES
# GRČKA
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