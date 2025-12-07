Zemljotres jačine 7 stepeni zatresao područje na granici Aljaske i Kanade

Zemljotres jačine sedam stepeni pogodio je u subotu zabačeno područje u blizini granice između Aljaske i kanadske teritorije Jukon (Yukon).

Nije izdato upozorenje na cunami, a nadležni su saopćili da zasad nema prijava o šteti niti povrijeđenim osobama.

Američki geološki zavod (United States Geological Survey – USGS) objavio je da je potres zabilježen približno 370 kilometara sjeverozapadno od grada Džuno (Juneau) na Aljasci i oko 250 kilometara zapadno od Vajthorza (Whitehorse) na Jukonu.

U Vajthorzu je narednica Kalista Meklaud (Calista MacLeod) iz Kraljevske kanadske konjičke policije izjavila da su primili dva poziva na hitnu liniju 911 u vezi sa zemljotresom.

- Definitivno se osjetilo. Mnogi ljudi na društvenim mrežama pišu da su osjetili potres - navela je.

Seizmologinja Alison Berd (Alison Bird) iz Kanadske agencije za prirodne resurse istakla je da je područje Jukona koje je najjače pogođeno uglavnom planinsko i rijetko naseljeno.

- Ljudi su uglavnom prijavljivali da su predmeti padali sa polica i zidova. Izgleda da nema tragova ozbiljnije strukturne štete.“

Najbliža kanadska zajednica epicentru je Hejns Džankšn (Haines Junction), dodala je Berd, udaljena oko 130 kilometara. Prema podacima Zavoda za statistiku Jukona, u 2022. godini imala je 1.018 stanovnika.

Potres se dogodio i oko 91 kilometar od Jakutata (Yakutat) na Aljasci, koji, prema informacijama USGS-a, broji 662 stanovnika.

Epicentar je bio na dubini od približno 10 kilometara, a nakon glavnog udara uslijedilo je nekoliko slabijih naknadnih potresa.