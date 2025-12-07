Hegset brani smrtonosni udar na Karibima: Sada svijet vidi snagu američke odlučnosti

Američki sekretar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) odbranio je vojne akcije administracije Donalda Trampa (Donald Trump) protiv navodnih narkobrodova u Karibima, naglašavajući da te operacije, kako tvrdi, pokazuju „snagu američke odlučnosti“.

- Svijet trenutno svjedoči odlučnosti Sjedinjenih Država u sprečavanju dotoka smrtonosnih droga u našu zemlju. Od početka smo bili jasni i usmjereni: ukoliko radite za određenu terorističku organizaciju i pokušate dopremiti drogu morskim putem u SAD, mi ćemo vas pronaći i uništiti vaš brod - poručio je Hegset.

Njegove izjave objavljene su u trenutku kada se administracija suočava sa sve glasnijim kritikama zbog kontra-narkotičke kampanje, posebno nakon naređenja da se izvrši naknadni udar u kojem su ubijeni preživjeli sa navodnog narkobroda. Prema pravilima ratnog prava, ubijanje brodolomaca smatra se ratnim zločinom, a priručnik Pentagona opisuje brodolomce kao osobe kojima je potrebna pomoć, njegu i koje se moraju „uzdržati od bilo kakvog neprijateljskog djelovanja“.

Septembarski naknadni udar privukao je dvostranačku pažnju u Kongresu, a Odbor za oružane snage Senata najavio je nadzor nad slučajem.

Hegset, njegov tim u Pentagonu i Bijela kuća istakli su da je odluku o naknadnom udaru donio admiral Frenk Bredli (Frank Bradley), komandant američkog Komande za specijalne operacije. Hegset je u subotu javno podržao Bredlijev potez.

- Na osnovu onoga što sam tada znao, kao i onoga što znam danas, potpuno stojim iza te odluke. I sam bih postupio isto - rekao je.