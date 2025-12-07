Procurio tajni snimak Asada: Pokazao brutalnu hladnokrvnost, ismijavao ključne saveznike ali i zločine

Na videosnimku, koji prikazuje Asada kako upravlja automobilom na nepoznatoj lokaciji u Siriji, njegova savjetnica Luna el Šibl (Luna al Shibl) pita: „Uskoro izlazimo iz Guta, šta ćemo reći?“ Asad se nasmije i odgovara: „U propast Guta.“

U ekskluzivnim snimcima do kojih je došla televizija Al Arabija (Al Arabiya), svrgnuti sirijski predsjednik Bašar el Asad (Bashar al Assad) prikazan je dok svojoj savjetnici govori: „U propast Guta.“

Istražitelji Ujedinjenih naroda (UN) zaključili su u junu 2018. da su snage lojalne sirijskoj vladi počinile djela koja predstavljaju zločine protiv čovječnosti, uključujući i namjerno izgladnjivanje stanovništva tokom petogodišnje opsade Istočne Guta na periferiji Damaska.

Iako nije poznato kada su snimci nastali, jedan od njih upućuje da su snimani neposredno nakon što je Damask u aprilu 2018. ponovo preuzeo kontrolu nad Gutom. Na snimku se vidi Asad kako pozdravlja vojnike i čestita im, dok pojedini ljube njegovu ruku i govore: „Allah te sačuvao.“

Na istom snimku el Šibl se podrugljivo osvrće na vojnike, govoreći Asadu: „Na kraju svi završe ljubeći ruku.“

Asad i el Šibl također se rugaju brigadnom generalu Suhejlu el Hasanu (Suheil al Hassan).

El Hasan, poznat po nadimku „Tigar“, predvodio je specijalne snage i često je opisivan kao Asadov „najdraži vojnik“. Bio je ključna figura u vojnim prodorima sirijskih snaga 2015. godine.

U jednom od procurjelih videa el Šibl pita Asada je li vidio Hasanove fotografije s planine Kasion (Qasioun), nazivajući ga „Tigarom Kasijuna“.

- Slik'o se, i imao rusku pratnju. Nije to bio lijep prizor… stoji na vrhu Kasijuna, ‘Kasijunov Tigar’. A mi još nismo završili sa ‘Lavom diplomatije’ - govori el Šibl.