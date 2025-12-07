Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIVUKAO PAŽNJU JAVNOSTI

Video / Madurova "predstava" zapalila društvene mreže: Podsjeća na latinoameričke telenovele

Vlada tvrdi da se novi budžet temelji na fiskalnoj disciplini i racionalizaciji javne potrošnje, uprkos međunarodnim sankcijama

Nikolas Maduro. Platforma X

A. O.

7.12.2025

Predsjednik Venecuele (Venezuela) Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je tokom televizijskog prenosa uživo u Karakasu (Caracas) glumio da prima telefonski poziv od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Maduro je, prelazeći na engleski jezik, „odgovarao“ na imaginarni poziv i u emisiju unio komičan trenutak, iako napetosti između dvije države posljednjih sedmica rastu.

Uz ovu neuobičajenu scenu, Maduro je saopćio da je potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) Nacionalnoj skupštini predala Nacrt budžeta za 2026. godinu, kao i poseban zakon o zaduženju.

Vlada tvrdi da se novi budžet temelji na fiskalnoj disciplini i racionalizaciji javne potrošnje, uprkos međunarodnim sankcijama i sve snažnijem vojnom pritisku u Karibima.

Iako je scena u kojoj venecuelanski predsjednik imitira razgovor s Trampom mnogima izgledala kao politička šala namijenjena televizijskoj publici, ona dolazi u periodu pojačanih prijepora između Vašingtona (Washington) i Karakasa. Zbog toga se dodatno povećavaju zabrinutosti u vezi s regionalnom sigurnošću i mogućim stranim uplitanjem.

# VENEZUELA
# NICOLAS MADURO
# DONALD TRUMP
# WASHINGTON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.