Video / Madurova "predstava" zapalila društvene mreže: Podsjeća na latinoameričke telenovele

Predsjednik Venecuele (Venezuela) Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je tokom televizijskog prenosa uživo u Karakasu (Caracas) glumio da prima telefonski poziv od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Maduro je, prelazeći na engleski jezik, „odgovarao“ na imaginarni poziv i u emisiju unio komičan trenutak, iako napetosti između dvije države posljednjih sedmica rastu.

Uz ovu neuobičajenu scenu, Maduro je saopćio da je potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) Nacionalnoj skupštini predala Nacrt budžeta za 2026. godinu, kao i poseban zakon o zaduženju.