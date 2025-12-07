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PALESTINSKI POKRET

Hamas: Spremni smo položiti oružje nakon okončanja izraelske okupacije Gaze

Ako okupacija prestane, to oružje će biti predano pod upravu države, rekao je Haja

Snage Hamasa. Anadolija

A. O.

7.12.2025

Palestinski pokret Hamas poručio je da je spreman položiti oružje, ali tek nakon što se okonča izraelska okupacija Pojasa Gaze i kada bude uspostavljena suverena i nezavisna palestinska država kojoj bi oružje bilo zvanično predato.

Kako prenosi AFP, izjavu je dao glavni pregovarač Hamasa i šef pokreta u Gazi Kalil Haja (Khalil al-Hayya).

- Naše oružje je povezano s okupacijom i agresijom. Ako okupacija prestane, to oružje će biti predano pod upravu države - rekao je Haja. 

Njegova kancelarija pojasnila je AFP-u da se misli na međunarodno priznatu palestinsku državu.

Hamas je također izrazio spremnost da prihvati raspoređivanje mirovnih jedinica UN-a koje bi djelovale kao razdvojene snage, nadzirale granice i osiguravale poštivanje primirja u Gazi.

Istovremeno, pokret je poručio da odlučno odbija svaku širu međunarodnu misiju čiji bi cilj bio potpuno razoružavanje Hamasa u Pojasu Gaze.

# IZRAEL
# HAMAS
# POJAS GAZE
# RAT
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