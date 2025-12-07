Hamas: Spremni smo položiti oružje nakon okončanja izraelske okupacije Gaze

Palestinski pokret Hamas poručio je da je spreman položiti oružje, ali tek nakon što se okonča izraelska okupacija Pojasa Gaze i kada bude uspostavljena suverena i nezavisna palestinska država kojoj bi oružje bilo zvanično predato.

Kako prenosi AFP, izjavu je dao glavni pregovarač Hamasa i šef pokreta u Gazi Kalil Haja (Khalil al-Hayya).

- Naše oružje je povezano s okupacijom i agresijom. Ako okupacija prestane, to oružje će biti predano pod upravu države - rekao je Haja.

Njegova kancelarija pojasnila je AFP-u da se misli na međunarodno priznatu palestinsku državu.

Hamas je također izrazio spremnost da prihvati raspoređivanje mirovnih jedinica UN-a koje bi djelovale kao razdvojene snage, nadzirale granice i osiguravale poštivanje primirja u Gazi.

Istovremeno, pokret je poručio da odlučno odbija svaku širu međunarodnu misiju čiji bi cilj bio potpuno razoružavanje Hamasa u Pojasu Gaze.