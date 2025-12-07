Požar u noćnom klubu odnio 25 života, među žrtvama i turisti

U požaru koji je izbio u popularnom noćnom klubu u priobalnoj regiji Goa u Indiji, život je izgubilo 25 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici.

Većina poginulih, kako se vjeruje, bila je osoblje kluba „Birch by Romeo Lane“, smještenog u blizini poznate plaže, ali među žrtvama su i turisti.

Policija smatra da je požar izbio nakon eksplozije plinske boce u kuhinji kluba, koja je zahvatila prostor u subotu u ponoć po lokalnom vremenu.

U nedjelju ujutro zvaničnici su objavili da je broj poginulih porastao sa ranije procijenjenih 23. Svjedoci na mjestu događaja opisali su scene panike u užurbanom području noćnog života.

- Požar je uglavnom bio koncentrisan oko kuhinje u prizemlju - rekao je Alok Kumar, generalni direktor policije Goe. Većina tijela pronađena je u blizini kuhinje, što ukazuje da su žrtve uglavnom bile zaposlene u klubu, dodao je.

Glavni ministar Goe, Pramod Savant (Sawant), izjavio je novinarima da su tri osobe preminule od opekotina, dok su ostali umrli od gušenja. Također je potvrdio da je među poginulima bilo tri do četiri turista, ali nije naveo njihove godine ili nacionalnost. Šest osoba je zadržano u bolnici u stabilnom stanju.

Prostor kluba bio je prepun jer je nastupao DJ specijaliziran za Bollywood muziku.