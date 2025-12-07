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EVROPA BIVA KRITIKOVANA

Kremlj pozdravlja novu američku strategiju: Rusija više nije označena kao direktna prijetnja

U cjelini, ove poruke svakako su u kontrastu s pristupima prethodnih administracija, izjavio je Peskov

Dmitrij Peskov. NBC

A. O.

7.12.2025

Promjena američke strategije nacionalne sigurnosti tokom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) predstavlja, prema mišljenju glasnogovornika Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry), pozitivan korak, jer Rusija više nije označena kao "direktna prijetnja".

Dodaje da se poruke koje administracija američkog predsjednika šalje o odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razlikuju od pristupa prethodnih administracija.

- U cjelini, ove poruke svakako su u kontrastu s pristupima prethodnih administracija - izjavio je Peskov.

Kremlj će, kako ističe, detaljnije proučiti ažuriranu američku strategiju nacionalne sigurnosti i analizirati njene odredbe.

Strategija posebno naglašava da je okončanje neprijateljstava neophodno "za stabilizaciju evropskih ekonomija, sprječavanje nenamjerne eskalacije ili širenja rata" i poziva na "stratešku stabilnost" u odnosima s Moskvom.

S druge strane, strategija kritikuje Evropu, navodeći pad demokratije i slobode govora te poziva na korektivne mjere. Ukazuje na probleme poput migracionih politika, cenzure slobodnog izražavanja i suzbijanja političke opozicije, pada nataliteta, te gubitka nacionalnog identiteta i samopouzdanja.

Evropske vlade su, s druge strane, brzo osudile novu strategiju. Njemački ministar vanjskih poslova (Johann Wadephul) odbacio je američku kritiku u vezi slobode izražavanja, rekavši da ne vjeruje da iko treba davati savjete po tom pitanju.

# KREMLJ
# DMITRY PESKOV
# SAD
# DONALD TRUMP
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