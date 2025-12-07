Promjena američke strategije nacionalne sigurnosti tokom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) predstavlja, prema mišljenju glasnogovornika Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry), pozitivan korak, jer Rusija više nije označena kao "direktna prijetnja".

Dodaje da se poruke koje administracija američkog predsjednika šalje o odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razlikuju od pristupa prethodnih administracija.

- U cjelini, ove poruke svakako su u kontrastu s pristupima prethodnih administracija - izjavio je Peskov.

Kremlj će, kako ističe, detaljnije proučiti ažuriranu američku strategiju nacionalne sigurnosti i analizirati njene odredbe.

Strategija posebno naglašava da je okončanje neprijateljstava neophodno "za stabilizaciju evropskih ekonomija, sprječavanje nenamjerne eskalacije ili širenja rata" i poziva na "stratešku stabilnost" u odnosima s Moskvom.