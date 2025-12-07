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UŽAS

Poznati detalji drame na Hitrou: Izvršen napad, uhapšena jedna osoba, više ljudi prevezeno u bolnicu

Prema navodima policije, priveden je muškarac koji je, kako se sumnja, prskao putnike nepoznatim sprejem, koji podsjeća na suzavac

Napadnuto više osoba. X

D. H.

7.12.2025

Hitne službe su reagovale na "značajan incident" jutros na aerodromu Hitrou, a na licu mjesta viđen je veliki broj naoružanih pripadnika policije. Sada stižu prve informacije o tome šta se dogodilo na jednom od najprometnijih aerodroma na svijetu.

Prema navodima policije, priveden je muškarac koji je, kako se sumnja, prskao putnike nepoznatim sprejem, koji podsjeća na suszavac.

Policija je navela da je napadnuto više osoba te da je priveden jedan muškarac koji se sumnjiči za napad.

"Policija je prisutna na aerodromu Hitrou dok istražujemo okolnosti oko napada na više osoba jutros. Policajci su pozvani u 08.11 časova u višespratnu garažu na Terminalu 3 nakon prijava da je više ljudi napadnuto. Nekoliko ljudi je poprskano nečim u obliku suzavca od strane grupe muškaraca koji su zatim napustili lice mjesta", istakli su iz policije.

Naoružane jedinice su stigle i uhapsile jednog muškarca zbog sumnje na napad. On je u pritvoru, a istraga o pronalasku ostalih osumnjičenih se nastavlja, dodaje se u saopštenju.

"Služba hitne pomoći je bila na licu mjesta i žrtve su prevezene u bolnicu. Ne vjeruje se da su njihove povrede opasne po život ili takve da mijenjaju život", dodali su iz policije.

Trenutno postoji određeni poremećaj saobraćaja u tom području i Terminal 3 ostaje otvoren.

"U ovoj fazi vjerujemo da je incident uključivao grupu ljudi koji se međusobno poznaju, a da je došlo do eskalacije svađe koja je dovela do toga da je više ljudi povrijeđeno. Naši policajci su brzo reagovali i bit će pojačano prisustvo policije na aerodromu Hitrou tokom jutra, kako bi se nastavila istraga i obezbijedila bezbjednost onih koji su u tom području.

Ovaj incident ne tretiramo kao terorizam. Razumijemo zabrinutost javnosti i želio bih da zahvalim svima u tom području na saradnji jutros", naveli su iz policije.

# INCIDENT
# HITROU
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