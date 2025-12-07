Američka obalna straža zaplijenila rekordnih devet tona kokaina

Brod američke Obalne straže presreo je i zaplijenio ove sedmice 9.070 kilograma kokaina s jednog broda, što je najveća zapljena na moru u skoro dvije decenije.

Prema Obalnoj straži, posada broda "Munro", patrolnog pacifičkog jedrenjaka sa sjedištem u Alamedi u Kaliforniji, izvršila je zapljenu tokom operacija protiv krijumčara u istočnom Pacifiku.

Zapljena se dogodila tokom Operacije "Pacifička zmija", inicijative administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerene na prekid protoka droga preko Tihog okeana.

- Naše pomorske borbene snage vode američke operacije presretanja droge, štiteći domovinu i držeći smrtonosne droge podalje od američkih zajednica. Ovdje počinje odbrana Amerike - napisala je agencija na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.