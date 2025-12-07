Stanovnici osudili ukras u centru Novog Sada jer ih asocira na tragediju: "Ponižavate žrtve i vrijeđate zdrav razum"

Centar Novog Sada je okićen, što i ne bi bilo čudno da se na tu ne nalazi i ukras voza što je brojne stanovnike asociralo na nesreću koja se desila 1. novembra prošle godine na Željezničkoj stanici kada je poginulo 16 osoba.

O ovome su se oglasili i Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta koji su osudili ovakav potez.

"Da su mogli još bi i prošle godine stavili novogodišnji voz u gradu gdje je 16 ljudi izgubilo život ispred željezničke stanice. Jeste prošlo godinu dana, ali nećemo se praviti da je sve normalno samo zato što je okićen grad. Pravde još nije bilo, niko nije odgovarao", naveli su.

Oni nisu jedini jer su stigle brojne osude od građana koji smatraju da ovakav ukras predstavlja "krajnji nivo institucionalne neosjetljivosti" i svjesno ignorisanje bola porodica te brutalno narušavanje njihovog dostojanstva.

"U najmanju ruku, to je postupak koji ponižava žrtve i vrijeđa zdrav razum", navodi jedan od komentara.

Gradonačelnik ovog grada Žarko Mićin je postavio slike ukrašenog grada uz poruku da je centar "preplavljen ljudima, dječjim osmjesima i dobrom energijom po kojoj nas cijeli region prepoznaje".