Trumpov izaslanik o decentralizaciji Sirije: "Pogledajte Balkan, podijelili smo ga na sedam država i tamo je haos"

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Siriju Tom Barrack poručio je u subotu da je koncept decentralizacije "pogrešan recept" za Bliski istok, naglasivši da taj model nije donio stabilnost ni u drugim kriznim područjima, uključujući Balkan.

Margine Doha Foruma

Barrack je govorio novinarima na marginama Doha Foruma, gdje je oštro odbacio prijedloge da se u Siriji uvede decentralizirani sistem vlasti kojim bi se manjinskim grupama omogućilo šire učešće.

"Decentralizacija nikada nije zaista funkcionisala u ovom regionu," kazao je Barrack, upozoravajući da primjeri iz posljednjih decenija govore sami za sebe.

Pozivajući se na iskustva iz jugoistočne Evrope, Barrack je ocijenio da je raspad bivše Jugoslavije i formiranje više država dovelo do dugotrajnog političkog i društvenog haosa.

Kako je naveo, "pogledajte šta se desilo na Balkanu, podijelili smo ga na sedam zemalja, i to je haos".

On je potom naveo Irak kao primjer iscrpljujućeg procesa u kojem je, nakon enormnih ulaganja i ogromnih ljudskih gubitaka, pitanje decentralizacije postalo izvor novih napetosti. "Potrošili smo tri biliona dolara i izgubili na stotine hiljada života, a rezultat je decentralizacija koja je danas veliki problem," rekao je Barrack.

Kritikovao libanski model

Kritikovao je i libanski konfesionalni model, podsjećajući da raspodjela vlasti po etničko-vjerskim linijama decenijama proizvodi blokade, kao i situaciju u Libiji gdje je, kako tvrdi, isti politički eksperiment doveo do fragmentacije i trajne nestabilnosti.

Barrack je naglasio da ne nudi gotov odgovor na pitanje koji oblik vlasti bi Siriji donio najviše šansi za oporavak, ali je jasno istaknuo ko bi tu odluku trebao donijeti.

"To moraju odlučiti sami regioni, ljudi, plemena i kulture. Jednostavno tako mora biti", kazao je.