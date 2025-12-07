Amerikanci tvrde da je mir u Ukrajini vrlo blizu, ostala da se riješe još dva pitanja

Odlazeći izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Keit Kelog (Keith Kellogg) za Ukrajinu izjavio je da su pregovarači “veoma blizu” postizanju dogovora koji bi okončao rat u Ukrajini.

Kako je Kelog naveo na Reaganovom odbrambenom forumu u subotu, ostala su samo dva preostala pitanja koja treba riješiti, a to su budućnost Donbasa i Zaporiške nuklearne elektrane, prenosi agencija Reuters.

- Mislim da će, ukoliko uspijemo dogovoriti ova dva pitanja, ostale stvari funkcionisati sasvim dobro - kaže Kelog.

- Veoma smo blizu cilja. Stvarno, stvarno smo skoro tamo - naglasio je on, upoređujući pregovore o američkom mirovnom planu sa trkom. Napomenuo je da se trenutno nalaze u posljednjih deset metara te trke, koji su, prema njegovim riječima, uvijek najteži.

Rusija trenutno kontroliše skoro petinu teritorije Ukrajine, uključujući cijelu Lugansku oblast i veliki dio Donjecke oblasti, koje zajedno čine Donbas. Povlačenje Ukrajinaca iz tog regiona uslov je koji Rusija postavlja za diplomatsko rješenje sukoba.