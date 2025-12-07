Malog Adnana amidža godinama držao u golubinjaku, hranio ga samo suhim hljebom i vodom

U ankarskom naselju Altindag otkriven je potresan slučaj zbog kojeg se čovjek zapita postoji li uopće ljudskost. Snimci koji su isplivali na društvene mreže šokirali su cijelu Tursku. Otkriveno je da je dvanaestogodišnjeg Adnana godinama u golubinjaku držao vlastiti amidža, hraneći ga samo suhim hljebom i vodom.

Dramska priča o dječaku postala je poznata zahvaljujući Jasinu Ojaniku, predsjedniku udruženja Ankara Abisi, koji je objavio snimke i pokrenuo lavinu reakcija. Najviše je zaboljela činjenica da godinama niko – od mjesnih vlasti do policije i noćnih čuvara – nije primijetio dijete koje živi u potpuno nehumanim uslovima, piše turski portal Babaodžagi.

Adnan, koji ne osjeća donji dio tijela, nikada nije išao u školu. Nakon smrti oca, majka ga je napustila, a amidža – koji je trebao brinuti o njemu – ostavio ga je u golubinjaku. Tu su mu davani samo suhi hljeb u kesi i voda u metalnoj čaši.

Užasni uslovi u kojima je živio

Mjesto gdje je dječak boravio nije imalo ni vrata ni čvrstih zidova. Sve je bilo improvizirano od istruhle cerade, dok su pod i okolina bili prekriveni ptičjim izmetom i teškim mirisom vlage. Unutra je bilo hladno, mračno i nezdravo.

Adnan, koji godinama nije imao kontakt ni s kim osim s golubovima i insektima, prvi put se iskreno nasmiješio kada je ugledao Jasina Ojanika. Bilo je jasno koliko je željan ljubavi, sigurnosti i pažnje.

Nakon što je priča izašla na vidjelo, dječak je odmah stavljen pod staranje države. Ipak, to što su se isti oni koji su godinama ignorisali njegovu patnju odjednom utrkivali da pokažu brigu, izazvalo je oštre reakcije javnosti.

– Odgovorni za ovu dramu možda mogu mirno spavati, ali to ne mijenja činjenicu da se drugi Adnani i dalje bore za život u hladnoći i tami.

Slučaj stigao do parlamenta

O slučaju je u Velikoj narodnoj skupštini Turske govorila Elif Esen, zamjenica predsjednika stranke DEVA, koja je žestoko kritikovala propuste državnih institucija.

– Nevjerovatan događaj. Dijete je pronađeno u golubinjaku; mjesto koje su mu odredili bilo je kavez za ptice. Hranjen je suhim hljebom i vodom. Niko nije vodio računa o njemu. Ministarstvo za porodicu i socijalne usluge nije mu prišlo. Pet godina je prošlo otkako je trebao krenuti u školu – Ministarstvo obrazovanja nije reagovalo. Ministarstvo zdravstva ga nije tražilo. Gdje su noćni čuvari, policija, mjesne vlasti? Dijete je ostavljeno da preživljava samo – poručila je Esen.

Istaknula je da će odgovornost morati snositi širok lanac institucija, od socijalnih radnika do obrazovnih i lokalnih struktura, te poručila da neće odustati od slučaja.

Javnost u Turskoj danas ima samo jedno pitanje:

Kako je moguće da ovo dijete godinama niko nije vidio?